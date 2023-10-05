تعيين المهندس محمد زيدان مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس.

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / قرر مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس تعيين المهندس محمد زيدان مديراً عاماً لشركة كهرباء محافظة القدس .
وأصدرت شركة كهرباء القدس بيانا مقتضبا جاء فيه انه تم تعيين المهندس محمد زيدان مديرا عام لشركة كهرباء محافظة القدس خلفا للمهندس هشام العمري.
يشار الى ان المهندس محمد زيدان يشغل منذ سنوات منصب مدير عام شركة كهرباء القدس.
يشار الى ان شركة كهرباء القدس شركة
مقدسية
فلسطينية انطلقت من القدس منذ اكثر من مئة وثمانية اعوام وتعتبر من اعرق شركات المدينة المقدسة وتغطي في مناطق امتياز خدماتها اربع محافظات هي القدس وبيت لحم واريحا ورام الله.
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