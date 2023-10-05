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البنك الدولي: توقعات بنمو اقتصاد الأردن إلى ما نسبته 2.6% العام الحالي

10/5/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي، بنسبة 2.6%، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر اليوم الخميس.


ووفق التقرير، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام المقبل قد تتراجع لتسجل 2.5%.

وأفاد التقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام.

كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023، بسبب خفض إنتاج النفط، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.


وقال التقرير إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط.

MENAFN05102023000208011052ID1107196919

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