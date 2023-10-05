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قصف بطائرات مسيرة يصيب الكلية الحربية السورية خلال تواجد وزير الدفاع ويوقع عشرات القتلى والجرحى

10/5/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت تقارير إخبارية واردة من سوريا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في هجوم بطائرات مسيرة على الكلية الحربية في محافظة حمص السورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية أن المسيرات استهدفت حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، مخلفة أعداداً كبيرة من الإصابات في صفوف المشاركين.

وأضافت أن الهجوم على الكلية الحربية «وقع أثناء وجود وزير الدفاع وعدد من كبار ضباط الجيش».

وقال تقرير لـ«سكاي نيوز» العربية إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 54، ويأتي القصف على الكلية الحربية ضمن أكثر من عملية استهدفت مواقع سورية متفرقة، منها اسقاط التحالف لطائرة مسيرة شمال سوريا.

وأفاد الجيش السوري في بيان «قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى».

وأضاف أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت».

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة».

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات الجهادية التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانا مسيّرات مسلحة.


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