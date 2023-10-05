كايروكي لأول مرة في جبل القلعة في عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني - لأول مرة في عمان حفل فني ضخمللفرقة المصرية الأشهر بالوطن العربي كايروكي حيث يلتقي أعضاء الفرقة جمهورهم من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة ١٣/١٠/٢٠٢٣ في جبل القلعة في العاصمة عمانبتنظيم جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .

كايروكي التي بدأت مسيرتها عام ٢٠٠٣ بأعضائها الخمسة و حققت نجاحات متتالية حين اقتربت من عقول الشباب وذوقهم الموسيقي من خلال بساطة الكلمات وتنوع التوزيع الموسيقي الغني الذي يظهر بتفاعل الجماهير.

و جاء اختيار جبل القلعة لاول حفل فني لفرقة كايروكي كموقع سياحي ساحر مضيفا" قيمة فنية وثقافية لما يتمتع به من أهمية المكان بخلفية المدرج الروماني و جبال عمان القديمة.

كما تقدم فرقة اوكتاف الاردنية عرض افتتاحي تحية لكايروكي بأول حفل جماهيري على أرض المملكة.





تقدم هذا الحفل جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة من خلال هذا البرنامج الفني لهذا العام منتج سياحي ثقافي فني جديد للسياح المحليين والقادمين من كافة أرجاء العالم لحضور التي الفعاليات التي تستضيف عروض لفنانين عرب و عالميين تمتد لغاية نهاية العام الحالي.

قامت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن خلال الثلاثة عشر عاما الماضية بتنظيم أكثر من مئة وعشرين عرضا للعديد من الفعاليات على المستوى العالمي والتي حققت حضورا لأكثر من مئة وخمسين ألف ضيف من الأردنيين والأجانب لتوفر تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور من جميع أنحاء العالم، و دعوة ما يزيد عن خمس وعشرين الف طفلاً من الأقل حظاً ودمجهم مع المجتمعات المحلية ووفرت لهم الفرصة لحضور مجموعة من الفعاليات التي قامت بتنظيمها ليكونوا جزء من الحركة الفنية والثقافية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.





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