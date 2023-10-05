كايروكي لأول مرة في جبل القلعة في عمان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لأول مرة في عمان حفل فني ضخم
للفرقة المصرية الأشهر بالوطن العربي كايروكي حيث يلتقي أعضاء الفرقة جمهورهم من الأردن والوطن العربي مساء الجمعة ١٣/١٠/٢٠٢٣ في جبل القلعة في العاصمة عمان
بتنظيم جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .
كايروكي التي بدأت مسيرتها عام ٢٠٠٣ بأعضائها الخمسة و حققت نجاحات متتالية حين اقتربت من عقول الشباب وذوقهم الموسيقي من خلال بساطة الكلمات وتنوع التوزيع الموسيقي الغني الذي يظهر بتفاعل الجماهير.
و جاء اختيار جبل القلعة لاول حفل فني لفرقة كايروكي كموقع سياحي ساحر مضيفا" قيمة فنية وثقافية لما يتمتع به من أهمية المكان بخلفية المدرج الروماني و جبال عمان القديمة.
كما تقدم فرقة اوكتاف الاردنية عرض افتتاحي تحية لكايروكي بأول حفل جماهيري على أرض المملكة.
تقدم هذا الحفل جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة من خلال هذا البرنامج الفني لهذا العام منتج سياحي ثقافي فني جديد للسياح المحليين والقادمين من كافة أرجاء العالم لحضور التي الفعاليات التي تستضيف عروض لفنانين عرب و عالميين تمتد لغاية نهاية العام الحالي.
قامت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن خلال الثلاثة عشر عاما الماضية بتنظيم أكثر من مئة وعشرين عرضا للعديد من الفعاليات على المستوى العالمي والتي حققت حضورا لأكثر من مئة وخمسين ألف ضيف من الأردنيين والأجانب لتوفر تجربة فنية وثقافية لا تنسى للجمهور من جميع أنحاء العالم، و دعوة ما يزيد عن خمس وعشرين الف طفلاً من الأقل حظاً ودمجهم مع المجتمعات المحلية ووفرت لهم الفرصة لحضور مجموعة من الفعاليات التي قامت بتنظيمها ليكونوا جزء من الحركة الفنية والثقافية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.
تباع التذاكر على موقع Sajilni .
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