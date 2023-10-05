قمة (AIM) للاستثمار تعلن فتح باب التسجيل والمشاركة في مسابقة الشركات الناشئة 2024

(MENAFN
- AIM Congress) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) 4 أكتوبر 2023: أعلنت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار عن فتح باب التسجيل والمشاركة أمام الراغبين في مسابقة الشركات الناشئة 2024، ويستمر استقبال الطلبات حتى 31 مارس المقبل.
وتهدف مسابقة الشركات الناشئة التي يتم تنظيمها سنويًا على هامش فعاليات قمة (AIM) للاستثمار، إلى توفير بيئة تنافسية ومنصة مثالية أمام تلك الشركات للتواصل وإقامة العلاقات مع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، من خلال استقطاب أكثر من 500 شركة ناشئة و100+ مستثمر .
وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، الهادفة لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل المشاريع الريادية الفائزة.
كما يسعى محور الشركات الناشئة إلى توفير منصة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن سبل ومشاريع جديدة للاستثمار في التنمية المستدامة والمبتكرة، وكذلك الحكومات التي تبحث عن مشاريع ناشئة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وذلك في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا التعليم، التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الأغذية، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا التنقل، التكنولوجيا العميقة، التكنولوجيا الحكومية، التكنولوجيا الخضراء، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي AR VR، تكنولوجيا البيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، والميتافيرس.
ويشمل محور الشركات الناشئة العديد من الأنشطة والفعاليات إلى جانب المسابقة” AIM Conference 2024 Startup Pitch “، ومنها معرض ومؤتمر وورش عمل وجلسات حوارية، لجذب المشاركين من رواد الأعمال وتمكينهم، وتقديم الدعم والتوجيه لهم ودفع أعمالهم إلى آفاق جديدة.
وقال داوود الشيزاوي رئيس قمة (AIM) للاستثمار: " تلعب الشركات الناشئة دورًا مهمًا في تعزيز الصناعات الجديدة والخروج بأفكار مبتكرة. ويعد قطاع ريادة الأعمال من الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار وتنويع مصادر الدخل."
وأضاف الشيزاوي: "تسعى الدورة القادمة من قمة (AIM) للاستثمار 2024 تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية"، لإيجاد منصة فريدة للأسواق الناشئة لاستعراض إمكاناتها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها، وقيادة التحول الاقتصادي من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ورعاية المواهب المحترفة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة".
وتضم أجندة فعاليات محور الشركات الناشئة فعالية " 100 كلمة"، والتي تفتح المجال أمام الشركات الناشئة لاستعراض رؤيتها والتعبير عنها ب 100 كلمة. بالإضافة إلى جوائز تكريم المستثمرين تقديرًا لدورهم الحيوي في المجال ولتسليط الضوء على مساهماتهم والتزامهم بالابتكار. فضلًا عن الاجتماعات المغلقة والتي توفر فرصة حصرية لاستعراض الأفكار أمام المستثمرين المحتملين.
وتستقطب مسابقة الشركات الناشئة مشاركة واسعة من دول مختلفة حول العالم والتي تتطلع إلى استقطاب رؤوس الأموال، أو التوسع في أسواق جديدة، أو إقامة علاقات وإبرام صفقات تجارية واستثمارية في تلك الدول ومنها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر من قمة (AIM) للاستثمار، يتم تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).
وتجذب قمة (AIM) للاستثمار جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
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