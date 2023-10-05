سوق دبي العقاري يشهد زيادة في الإقبال على شراء الفلل مع تطور اهتمامات الباحثين عن منازل

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة 05 أكتوبر، 2023: كشفت أحدث البيانات الصادرة عن "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المزدهر في شهر سبتمبر من العام 2023.
أظهرت بيانات تقرير بروبرتي فايندر لشهر سبتمبر أن 57% من الباحثين عن منازل والمهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 43% بالبحث عن الفلل والـ تاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 81% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل باهتمام 19% منهم. بيد أن نسبة الإقبال على شراء الفلل من قبل المستثمرين أو الراغبين بامتلاك منزل ارتفعت من 39.8% في سبتمبر 2022 إلى 43% الشهر الفائت. بالمقابل، انخفضت نسبة الباحثين عن شقق من 60.2% إلى 57% (3.2%). وحظيت الشقق المؤلفة من غرفتي نوم على اهتمام أكبر بين الباحثين، مسجلةً 35%، تلتها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 32%.
وحازت الشقق المفروشة على اهتمام نحو 69.7% من المستأجرين، بينما تركزت 28.9% من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. أما المستأجرين القادرين على تحمل كلفة استئجار الفلل أو وحدات تاون هاوس، فقد فضل نحو 57% منهم وحدات غير مفروشة، بينما بحث 43% عن وحدات مفروشة.
كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 38% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و29% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم و23% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والـ تاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الأكبر من اهتمام المستأجرين مسجلةً 49%، بينما اهتم 31% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.
وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "لقد شهدنا تغييرات في اهتمامات الباحثين عن منازل في دبي، بدءًا من زيادة الملكية وحتى المشاريع الجديدة. اليوم، توّفر العقارات في الدولة خيارات متنوعة لجميع الباحثين سواء كان ذلك ضمن عملية الشراء أو الإيجار. ومع اقترابنا من الربع القادم، نواكب على الالتزام في منح الإمكانات الأكبر لنمو العقارات في المنطقة من خلال مجموعتنا الواسعة من الأدوات المصممة لجعل رحلة الباحثين عن منازل ممتعة وسلسة."
ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق، دبي مارينا، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، أبراج بحيرة جميرا. بينما حظيت دبي هيلز استيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.
وحافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في سبتمبر، وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. في حين احتفظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية ونخلة جميرا والفرجان وداماك هيلز (أكويا من داماك)، على صدارتها في قائمة الوجهات المفضلة للباحثين عن تملك الفلل أو وحدات الـ تاون هاوس.
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