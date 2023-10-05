تحليل سوق العملات لليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) 5 أكتوبر 2023
تعتمد الإمكانية الصاعدة لسعر بيتكوين (BTC) التي تقود سوق العملات الرقمية بشكل كبير على ارتباطها بمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن بيتكوين والعملات الرقمية انهارت مع تأمل المستثمرين في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا لشهر سبتمبر. حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 27000 دولار، وأثبتت المحاولات اللاحقة لاختراق السعر إلى ما فوق هذا المستوى أنها مهمة صعبة حتى تم ذلك في 1 أكتوبر.
وأدى الارتباط المتزايد بين البيتكوين ومؤشر الدولار في ديسمبر إلى دعم ارتفاعها خلال عام 2023، ووصل سعر بيتكوين لارتفاع بحوالي 95٪ لتصل إلى أعلى مستوياتها في أبريل فوق 30000 دولار، قبل أن تثير حادثة Terra انهيارًا في الأسواق، مما أدى إلى انطلاق السوق الهابطة التي تحاول العملات الرقمية مواجهتها.
حيث كان هذا الارتفاع مدعومًا بضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيولة في عام 2020 ضمن جهوده لمنع الركود، ومع زيادة تدفق السيولة زات الفجوة بين الأسواق المالية والأسهم والعملات الرقمية. ومع شُح السيولة الآن أصبح السوق عرضة للانهيار. خاصة وأن العديد من المؤشرات تُشير إلى الركود القادم في الولايات المتحدة.
تزامناً مع اقتراب الأسواق من نهاية أهم دورة لرفع أسعار الفائدة العالمية في التاريخ من قبل البنوك المركزية. ويصبح هذا الوضع أسوأ عندما يعتمد السوق على أكبر مضخة سيولة والتي بدورها تتجه نحو الركود بسرعة، واستنادًا إلى الآلية التي تعمل بها مضخات السيولة على تغذية الارتفاع في الأسواق، تمامًا كما تؤدي عمليات تفريغ السيولة إلى حدوث تراجع عنيف في الأسواق.
وأعتقد أن هناك دلائل واضحة تشير إلى الركود في مختلف أنحاء أوروبا، وتدهور النمو في الصين، ثم في الولايات المتحدة في نهاية المطاف. فعادة يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود المحتمل. ومع ضخ السيولة تليها أسعار الفائدة الثابتة لوقت طويل، تزامناً مع توقع تركيز الفيدرالي في عام 2024 على تيسير السياسات النقدية، فمن المرجح أن ينخفض سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
أيضاً ارتفع عدد حوادث الهجمات إلى 76 في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 30 فقط في الربع نفسه من العام الماضي. وعانت مشاريع العملات الرقمية وWeb3 من زيادة بنسبة 153% في حوادث الاختراق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مما يجعل العقبات المتعلقة بالأمان تقف بقوة في وجه انتعاش أسعار البيتكوين والعملات الأخرى.
وكانت أكبر خسارة في سوق العملات الرقمية من اختراق Mixin في 25 سبتمبر، والذي استنزف ما يقرب من 200 مليون دولار. ويأتي اختراق Multichain كثاني أسوأ هجوم خلال هذا الربع، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 126 مليون دولار لم يتم استردادها بعد. كما استنزفت مجموعة Lazarus Group ما يزيد عن 208 ملايين دولار من العملات المشفرة من خلال هجمات متعددة، بما في ذلك اختراق الخدمات المركزية CoinEx وAlphapo وStake وCoinspay. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة Lazarus كانت مسؤولة عن 30% من إجمالي العملات المشفرة المسروقة في الربع الثالث.
ومن رأيي إن أكبر خطر على العملات الرقمية والبيتكوين سيكون الضغط الناتج عن سحب السيولة بالدرجة الأولى، بافتراض أن سوق الأسهم يسجل تراجعًا نموذجيًا في حالة الركود. ومن ثم زيادة عمليات الاختراق والاختيال بالدرجة الثانية. ففي هذه الحالة قد تكون العملات المشفرة في طليعة ضحايا الركود خاصة مع ترقب المستثمرين للأسواق الهابطة بقوة وغياب محفزات الانتعاش.
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