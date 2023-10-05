سينتينل وان تسلّط الضوء على أمن البيانات السحابية خلال جيتكس جلوبال 2023

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 5 أكتوبر 2023: أعلنت سينتينل وانSentinelOne ، الرائدة عالميًا في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في النسخة الثالثة والأربعين من جيتكس جلوبال، والتي تقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال الفعالية التقنية المرموقة، تسلّط SentinelOne الضوء على حلولها الريادية وتبرز مدى فعاليتها في مواجهة العدد المتزايد من الهجمات في البيئات السحابية التي تتعرض لها المؤسسات حول العالم.
فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط نموًا ملموسًا في التوجه للبنية السحابية خلال السنوات الماضية، ليصبح أمن البيانات السحابية محورًا أساسيًا للشركات والمؤسسات والأفراد في المنطقة فيما يتزايد الاعتماد على الخدمات السحابية لتخزين ومعالجة وإدارة بياناتهم. وتستعرضSentinelOne خلال جيتكس 2023 مجموعتها المتطورة من منتجات أمن البيانات السحابية، بما فيها حلولها التي أطلقتها مؤخرًا للكشف عن التهديدات في Amazon S3 و حلول الكشف عن التهديدات في NetApp، وهي حلول صممت خصيصًا لمواجهة التعقيد المتزايد في الهجمات الخبيثة التي تستهدف المنظومات السحابية، لتوفر الحماية للشركات والمؤسسات العاملة في المساحات السحابية. وخلال الفعالية، تقيم الشركة عروضًا حية لتقنياتها المتطورة للكشف عن التهديدات، والتي تستخدمها في تلك المنتجات لتبرز مدى كفاءتها وفعاليتها في أتمتة المسح والكشف عن البرمجيات الخبيثة في بيئات التخزين Amazon S3 و NetApp.
في هذا الصدد قالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى SentinelOne: "يعدّ جيتكس أكبر فعالية تقنية شاملة في العالم، ويوفر لنا منصة لا مثيل لها لاستعراض حلولنا للأمن السيبراني أمام جمهور متنوع ومؤثر، ويصلنا بالعملاء والشركاء المحتملين وبخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم لتمكيننا من توسعة شبكتنا وتواجد علامتنا التجارية. ستسهم مشاركتنا في ترسيخ دورنا الهام في إعادة تعريف الأمن السيبراني وحماية الأعمال من التهديدات الناشئة، ونتطلع إلى مشاركة المرئيات وأفضل الممارسات لمساعدة المؤسسات الرائدة في تجنب التهديدات وتخفيض المخاطر والحفاظ على سلامة النظام والبيانات."
وبفضل ريادتها في مجال الأمن السيبراني القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم حلولSentinelOne ومنصّتها المتطورة في تحسين إمكانات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بدقة، وتخفيض الوقت اللازم لتحييد التهديدات السيبرانية. وتعمل الشركة من خلال شراكات متميزة مع الشركاء المحليين لتكامل النظم وإعادة البيع، وتتعاون مع الوكالات الحكومية لتوفير تلك الحلول للمؤسسات في مختلف القطاعات كالخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع العام.
وأضافت الوزاني: "تعتبر سينتينل وان SentinelOne شريكًا موثوقًا للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع أثناء مشاركتنا في جيتكس إلى التواصل مع مزودي الخدمات السحابية وخبراء تقنية المعلومات والأمن السيبراني ممن يشاركوننا الالتزام تجاه تأمين الأصول الرقمية ضد التهديدات الخبيثة، ويساهمون في التحول الرقمي للمنطقة عبر تمكين الشركات من تبنّي التقنيات السحابية بشكل آمن لحماية بياناتها الحساسة وأحمال العمل من التهديدات السيبرانية الناشئة."
لمعرفة المزيد عن SentinelOne والاطّلاع على حلولها الأمنية المتقدمة، تفضلوا بزيارة جناحها في القطاع 25 E45.
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