أعمال فنية ضخمة من توقيع مطر بن لاحج وفيكتور إكبوك تُعرض للمرة الأولى في حي دبي للتصميم

(MENAFN
- Hkstrategies) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أكتوبر 2023: كشف حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، عن استضافته خمسة أعمال فنية ضخمة احتفاءً بفنّ الخط، وذلك ضمن مشاركته في الدورة الأولى من "بينالي دبي للخطّ" التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، حيث يساهم "البينالي" في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً في دبي، إلى جانب تنظيم 19 معرضاً متنوعاً.
ويعرض حيّ دبي للتصميم، باعتباره إحدى المواقع الرئيسية "البينالي" الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، أربعة أعمال تحمل توقيع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، وعملاً فنياً تفاعلياً من إبداع الفنان النيجيري الأمريكي فيكتور إكبوك. فضلاً عن استضافة الحي مجموعة من ورش العمل التي تتناول فنّ الخط وستكون مفتوحة أمام الجميع، إضافة إلى ثلاثة معارض أخرى بعنوان "تَعَارَفُوا بِالخَطّ" و"ملصقات: اللغة البصرية" و"أعمال تتعدّى حدود فنّ الخط".
وتهدف "دبي للثقافة" من خلال تنظيمها لـ "البينالي" إلى إبراز أهمية فن الخط وثرائه وتنوّعه كأسلوب في التعبير الفني، وتسليط الضوء على فناني الخط، والحفاظ على الفنّ الكلاسيكي والاحتفاء به، فيما يسعى حي دبي للتصميم عبر مشاركته في البينالي إلى ترسيخ مكانة دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن العالمية المبدعة، حيث سيعمل الحي على إضافة الأعمال الجديدة إلى قائمة أعماله الفنية الشهيرة المعروضة في الحي الإبداعي الرائد، والذي يلعب اليوم دوراً قيادياً في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي في دبي.
وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "تحرص دبي على الحفاظ على الإرث العربي الغني والهوية العربية عبر النهوض بالاقتصاد الإبداعي. يسعدنا أن نرى من خلال "بينالي دبي للخط" بأن فنون الخط تتطوّر لتحاكي أذواق الأجيال الجديدة وعشّاق الفنّ حول العالم، كما نفخر برؤية الكثير من الفنانين اللامعين يبرزون أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون الثقافات".
وأضافت: "يعكس برنامج فعاليات وورش عمل النسخة الافتتاحية لـ "بينالي دبي للخط" الثقافة القائمة على الشمولية والتنوّع والتعاون والتي يحرص حي دبي للتصميم على نشرها من خلال منظومته الإبداعية العالمية. نحن حريصون على دعم المنصات والمبادرات الإبداعية وتسليط الضوء على الأعمال الفنية المبتكرة بما في ذلك تلك التي تحمل توقيع كبار الفنانين المبدعين من أمثال مطر بن لاحج وفيكتور إكبوك، بما يدعم مساعينا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة منظمة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة".
من جانبها، أكدت فاطمة القرشي، مدير مشروع "بينالي دبي للخط" وقيمة معارض "تَعَارَفُوا بِالخَطّ" و" ملصقات: اللغة البصرية" في حي دبي للتصميم، أن الخط يكتسب أهمية بالغة في اللغة العربية وتراثها الثقافي. وقالت: "تهدف "دبي للثقافة" عبر "بينالي دبي للخط" إلى إبراز التعبير الخطي في اللغات الأخرى في جميع أنحاء العالم، كما تسعى عبر ورش عمل "البينالي" وأنشطته ومعارضه المتنوعة إلى إظهار مراحل تطوره المختلفة"، لافتة إلى حرص "دبي للثقافة" على الاهتمام بهذا الفن والمحافظة عليه لضمان استدامته، وهو ما يأتي ضمن التزامات الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وقام الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، مبتكر فن الخط الذي يزين جدران متحف المستقبل في دبي، بإنشاء أربعة تركيبات فنية فولاذية لافتة، تم توزيعها في أرجاء حي دبي للتصميم. وتتجلى قطعته التي تحمل عنوان "الموسوعة القرآنية"، وهي عبارة عن منحوتة يبلغ طولها 15 متراً، وتسلط الضوء على عقيدة التوحيد في آيات من القرآن الكريم، بينما ترمز إلى الطاقة والحركة والكون اللامحدود باستخدام الحلقات والدوائر السماوية. ويقدم العمل منظوراً بصرياً بطريقة فلسفية للمفاهيم الكونية. وعلى نفس القدر من الضخامة والبراعة، يظهر عمل "انبعاث اللغة" للفنان ذاته، إذ يرمز إلى شخصيات روحية متناغمة، تتدفق مثل انسياب الماء، وتمثل في الوقت نفسه ثراء اللغة العربية.
ويدل "الانصهار" على الوحدة في التنوع، حيث تم تصوير سورة الإخلاص كدائرة مجوفة متكاملة، مع التركيز على الانسجام الروحي والثقافي في عمل بن لاحج الذي يحمل عنوان "المجرة"، وهو عبارة عن سلسلة واسعة ومترابطة من المنحوتات التي توحد المواهب الفردية، ليتردد عبرها صدى السرد الكوني للوجود الإنساني.
من جهته، ابتكر الفنان النيجيري الأمريكي العالمي الشهير فيكتور إكبوك، والذي يقدّم أعماله الفنية للمرة الأولى في الشرق الأوسط كفنان مقيم في معرض "غاليري إيفي دبي"، تحفة فنية تُعرض في مكان عام وتغمر الزائرين بتجربة استثنائية لفنّ الخط ضمن مساحة تنبض ابتكاراً وإبداعاً. وتحمل هذه التحفة الفنية عنوان " مَمَرٌ إلى الوعد" (Passage to Promise) ويبلغ عرضها 6 أمتار وطولها 4 أمتار، وهي بمثابة استكمال لرحلة فيكتور إكبوك الطويلة لاستكشاف لغة التواصل "نسيبيدي"، وهي عبارة عن نظام تواصل خطي قديم مستخدم في جنوب نيجيريا وشمال غرب الكاميرون، إلى جانب رموزه الأصلية. وتعِدُ هذه التحفة الفنية الضخمة الزائرين بتجربة فريدة من نوعها، وستترك انطباعاً يدوم في نفوسهم لوقت طويل.
تجدر الإشارة إلى أنّ مسيرة فيكتور إكبوك المهنية الغنية طوال ثلاثة عقود منحته مكانة مرموقة على المستوى العالمي. وعرضت أعماله الفنية في عدة معارض في متحف "سميثسونيان" الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية ومتحف "سميثسونيان" الوطني للفنّ الأفريقي ومتحف "بوسطن" للفنون الجميلة.
وفي هذا السياق، قال الفنان فيكتور إكبوك: "أرى في فني تقديراً لقوة الحوار، لأنه يوجه دعوة للتعامل مع تجاربنا الإنسانية الجماعية المشتركة. وبما أنه مستوحى من نظام نسيبيدي الرسومي في أفريقيا، والمنسوجات المعقدة لتراث الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الفن المعاصر العالمي، تمكنت من تطوير مفردات فريدة من نوعها، فظهر أسلوب تجريدي مستمد من هذه المفاهيم الجمالية، ما ساعدني في التوصل إلى سيمفونية بصرية غنية بالعناصر المتناغمة مع بعضها. ومن خلال هذا التبادل للأنسجة المتشابكة والمراجع الثقافية، تبرز أعمالي الفنية كسرد ثقافي يتكون من رموز بصرية وأخرى تاريخية، فضلاً عن قصص تتجاوز خيوط الزمان وأبعاد المكان".
وتقدّم فعالية "بينالي دبي للخط" أيضاً مجموعة من ورش العمل التي ينظمها استوديو "ذا جام جار" للرسم والمشاريع الفنية، وذلك في قاعة المبنى رقم 5 في حي دبي للتصميم، وتتضمن:
• الحنين لتسعينات العالم العربي: تهدف هذه الورشة إلى رفع وعي الفنانين بمدى أهمية الكلمات وإسهامها في الترويج للمعلومات والمنتجات وبيعها في عالم التسويق والإعلانات. ويمكن للمشاركين في هذه الورشة تصميم رسومات فنّ البوب المفعمة بالألوان والحيوية، باستخدام أدوات فنية متنوّعة وحروف وصور باللغتين العربية والإنجليزية.
• فنّ الخط بـ "الإبرو": ورشة عمل تهدف إلى تسليط الضوء على فنّ "الإبرو" التركي التقليدي حيث الأنماط الملوّنة التي تحاكي الرخام. وسيقوم المشاركون فيها بإعداد تصاميمهم الخاصّة قبل تعلّم أدوات وتقنيات الخط العربي للارتقاء برسوماتهم وتعزيز أثرها.
• البلاط الإسلامي وبلاط فنّ الخط: يمكن للمشاركين في هذه الورشة اختيار التصميم الخاصّ بهم لفنّ الخط على البلاط، باستخدام خط الكوفي التقليدي تحت إشراف الفنانة شيخة السركال.
• حروف من فضّة من تقديم عزّة القبيسي: يحظى المشاركون في هذه الورشة التي تستمرّ لثلاث ساعات مع عزة القبيسي بفرصة تصميم وإعداد قلادة فضية، باستخدام فنّ الخط. وتهدف الورشة إلى تعليم المشاركين الفنّ القديم لصناعة القوالب باستخدام عظم الحبّار وتتيح لهم فرصة سكب المعدن المنصهر لصناعة قلادات يمكنهم الاحتفاظ بها.
• قصّة وراء كلّ خاتم من تقديم نورا السركال: تقوم الفنانة نورا السركال خلال هذه الورشة التي تستغرق أربع ساعات، بتعليم المشاركين كيفية صنع خاتم فضي ونقش أحرف عليه لإضفاء لمسة شخصية على كلّ خاتم.
• الكتابة على القلادات من تقديم نورا السركال: تهدف هذه الورشة التي تستمرّ لأربع ساعات إلى تعليم المشاركين التقنيات الأساسية لصناعة الفضّة، بما في ذلك دقّ قطع الفضّة وتلحيمها، بما يتيح للمشاركين تصميم وإعداد القلادات الخاصّة بهم وكتابة الأسماء التي يختارونها بخطّ اليد.
• فنّ الألواح الهندسية المبتكرة من تنظيم استوديو "ميداف": تتيح هذه الورشة للمشاركين تعلّم كيفية إعداد الأعمال الفنية باستخدام الألواح الهندسية المبتكرة، وهي عبارة عن فنّ إعداد الرسومات والكلمات باستخدام لوح من الأشرطة المطاطية أو الخيوط المصنوعة من القماش والتي يمكن وصلها مع بعضها البعض لإعداد أشكال مختلفة. وسيتمكّن المشاركون في هذه الورشة الملهمة من تنظيم استوديو "ميداف" و"آرت سبايسز" من تصميم لوحات خاصّة بهم باستخدام فنّ الخط خلال ساعتين من الإبداع والمتعة.
• حروف من الصابون من تنظيم "لاب ليشيز": ورشة عمل تهدف إلى تعليم المشاركين كيفية إذابة الصابون وصبّه في قوالب على شكل حروف تعكس فنّ الخط. ويمكنهم أيضاً اختيار الروائح والألوان والمواد المضافة، مثل الأعشاب أو مكوّنات التقشير، كما يحلو لهم.
ويمكن لكافة أفراد المجتمع المشاركة في هذه المجموعة المميزة من ورش العمل، علماً أنّ الأماكن محدودة. للاطلاع على القائمة الكاملة ومعرفة كافة التفاصيل والتسجيل، نرجو الضغط على الرابط هنا.
من جهة أخرى، يفتح معرض فني بعنوان "تَعَارَفُوا بِالخَطّ" أبوابه في المبنى رقم 6 في حي دبي للتصميم. ويهدف المعرض إلى تعزيز الحوار الثقافي الإبداعي بين الحضارات وتسليط الضوء على المواهب الفنية العالمية التي يتمّ جذبها إلى منصّات دولية مبتكرة.
ويحتفي هذا المعرض بالتنوّع الغني الذي يمتاز به فنّ الخط على المستوى العالمي، في ظلّ إلقاء الضوء على الأساليب المبتكرة والمعاصرة. ويوفر للزائرين فرصة استثنائية للاستمتاع بجمال ودقة تفاصيل نصوص متنوّعة وتعابير ثقافية مختلفة. وينظّم "خولة آرت غاليري" الموجود في حي دبي للتصميم معرضاً آخر بعنوان "تجاوز الخط: ما وراء الحروف والرموز"، بإدارة القيم ريان حقي، ويتضمّن أعمالاً من تصميم بهمن باناتي ورشيد قريشي. ويقدمان معاً منظوراً جديداً للخط من خلال التعمق في أصوله وتتبع تطوره إلى أشكال جديدة.
ويعتبر "ملصقات: اللغة البصرية" معرضاً فنياً إضافياً يتعمق في عالم فن الملصقات بمزاياه الأخاذة، ويعرض قطعاً من فنانين عالميين يمزجون بمهارة بين النصوص والمرئيات من أجل رواية قصص جذابة. وتعمل هذه الملصقات كجسور تربط بين اللغة المكتوبة والسرد البصري للقصص، حيث تغلفها عناصر من التاريخ والثقافة والعواطف.
ويشارك "فريم كافيه" Frame Cafe في حي دبي للتصميم من خلال تقديم قمصان خاصة من أعمال الفنان "بي يوتيفول" B.eautiful، المبادرة الديناميكية التي انطلقت من لوس أنجلوس، ويشارك في إدارتها شون كينوشيتا التي تعرض إبداعات يابانية مغمورة في مجالات متنوعة. ويتميز خط الأزياء الخاص بهذه المبادرة بتصميمات فريدة من مجموعة من الفنانين اليابانيين، بما في ذلك كلمة تعني بالعربية "ثمين" أو "قيم" في هذا التعاون الأخير. وتبدو الأبعاد الجمالية بسيطة ونظيفة، وتمثل التألق غير المستكشف للمشهد الإبداعي الياباني.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "بينالي دبي للخط" تقام بدعم رئيسي من "مجموعة الرستماني"، وبدعم من "صندوق الوطن"، وبالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي، وتضم: حي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، ومدينة إكسبو دبي، و"جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومركز جمعة الماجد، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبلدية دبي، والسركال أفنيو، وآرت دبي، ومتحف المرأة، وتشكيل، وفن جميل، وغاليري مطر بن لاحج، ومعرض بوكارا، وفاوندري، وخولة آرت غاليري، وغاليري فيريتّي، وإيفي غاليري، وشركة بدو- BEDU، وغاليري AWC، ومكتبة حب-Hobb، وأوبرا غاليري، ومعرض موندوار، واستوديو ذا جام جار، واستوديو ميداف، ومرزام، ومعرض كلمات، وسلي كافيه-Slay Café، وفريم كافيه-Frame Café، و 3IXAM، و"هاواوي"، وليڤيل شوز.
يُعدّ حي دبي للتصميم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.
MENAFN05102023007167015405ID1107196731