طيران الإمارات ترعى بطولة العالم للكريكيت للرجال 2023

(MENAFN
- Emirates) دبي، 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: ترعى طيران الإمارات، الشريك العالمي للمجلس الدولي للكريكيت ICC، مجدداً بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2023 التي تنطلق منافساتها اليوم (الخميس) في الهند وتستمر حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومع انطلاق النسخة الثالثة عشرة من البطولة، تعرض طيران الإمارات مقطع فيديو مرح يظهر فيه اللاعب الهندي دينيش كارثيك، وهو يستمتع بإثارة المباريات مباشرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وهو يجلس في الدرجة السياحية الممتازة. وسوف تتوفر هذه الدرجة الجديدة على رحلات الناقلة إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.
وتقام مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال لعام 2023 في عشر مدن هندية، بمشاركة عشرة فرق من الدول التي تشتهر باللعبة، بما فيها فريق إنجلترا حامل اللقب لعام 2019. وقد وصلت الكأس الفضية والذهبية بالفعل إلى الهند قبل انطلاق البطولة.
وسوف تقام أول 45 مباراة في أحمد أباد وحيدر أباد ودارمشالا ودلهي وتشيناي ولكناو وكولكاتا وبنغالورو وبونا ومومباي في دور التأهل لمباريات نصف النهائي، التي ستقام على ملعب وانكيدي في مومباي وحدائق عدن في كولكاتا. وتقام المباراة النهائية يوم 19 نوفمبر على ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد، الذي يُعدّ أكبر ملعب رياضي في العالم ويتسع لنحو 132 ألف متفرج.
طيران الإمارات وكأس العالم للكريكيت للرجال
يمكن لعشاق الكريكيت، الذين يسافرون على رحلات طيران الإمارات خلال البطولة متابعة قناتي Sport 24 وSport 24 Extra ولن يفوتهم الحدث أبداً. وفي المباريات الـ48 التي ستقام في مختلف أنحاء الهند، ستتمتع طيران الإمارات بحضور قوي في الملاعب، مع حقوق الضيافة والتذاكر، بالإضافة إلى أنشطة مختارة داخل الاستاد.
كما يمكن لعشاق الكريكيت متابعة #CWC23 وصفحات المجلس الدولي للكريكيت على انستغرام وفيسبوك لمشاهدة لمسات جديدة ومثيرة من طيران الإمارات، وأفضل اللقطات والضربات بعد كل مباراة.
تقام بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال كل 4 سنوات، وهي الحدث العالمي الأكثر شعبية للعبة على التقويم الرياضي. وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف الهند البطولة.
وترتبط طيران الإمارات بعلاقة طويلة مع المجلس الدولي للكريكيت وجميع الفعاليات الكبرى التي ينظمها، بما فيها كأس العالم للكريكيت للرجال، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم للكريكيت للرجال T20، وبطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات T20.
وبموجب شراكة طيران الإمارات مع مجلس الكريكيت الدولي، يظهر شعار الناقلة على الزي الرسمي لهيئات الحكام وكبار المسؤولين في المجلس. وإلى جانب الترويج للعلامة التجارية والترويج الإعلامي حول العالم، تنقل طيران الإمارات أيضاً الحكام المشاركين في البطولات العالمية.
وطيران الإمارات ملتزمة بدعم الكريكيت في جميع أنحاء العالم، والتواصل مع المشجعين والمجتمعات في آسيا وأستراليا والمملكة المتحدة. وإلى جانب شراكتها الرئيسية مع مجلس الكريكيت الدولي والفعاليات المرتبطة به، ترعى الناقلة أيضاً نادي دورهام لانكشاير الإنجليزي منذ عام 2013.
وتخدم طيران الإمارات الهند منذ اليوم الأول لانطلاقتها في عام 1985، وطورت منذ ذلك الحين عملياتها لتخدم الآن تسع مدن في جميع أنحاء البلاد. وتشغل حالياً 167 رحلة أسبوعياً إلى أحمد أباد وبنغالورو وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وكوتشي وكولكاتا ومومباي وثيروفانانثابورام. معلومات أوفى على emirates
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حاتم عمر، مدير العلاقات الإعلامية في طيران الإمارات. دبي، هاتف: 7082145 9714، بريد الكتروني: ...
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