إنفينيتي QX55: تجربة صوتية ممتعة في كل رحلة

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) من أهم ما تمتاز به إنفينيتي QX55 أن مواصفاتها مناسبة لتلبية مختلف أذواق السائقين. وتوفر هذه السيارة الكوبيه الاستثنائية التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر عالماً بديهياً من التجارب الصوتية المصممة بدقة.
وفي هذه البيئة الغامرة، تبرز أهمية ضبط الإعدادات بسهولة من خلال شاشة إنفينيتي، لتصبح الأغاني التي تفضلها جزءاً أساسياً من تجربة قيادتك.
وستدرك عند تشغيل الأغاني والألحان الموسيقية، أن كل رحلة على متنها ستصبح تجربة ممتعة، وتتحول كل لحظة خلف عجلة القيادة وكأنك تتابع حفلة موسيقية حية. ويعود الفضل في ذلك كله إلى الدمج الفريد بين أرقى مستويات الهندسية الميكانيكية وتقنيات الصوت.
لقد تم تعزيز إنفينيتي QX55 بأرقى التقنيات التي تتكامل مع نظامها الصوتي بسلاسة، وتضمن لك وللركاب رحلة معززة بالمواصفات الذكية وسهولة الاستخدام. ويمكنك ربط هاتفك الذكي عبر البلوتوث، لتصبح السيارة امتداداً لعالمك الرقمي، إلى جانب التمتع برحلة متناغمة دون انقطاع.
وفي هذا المزيج المتناسق، تصل القيادة إلى مستوى عالٍ من الأداء، وتتطور اللحظات إلى أوقات رائعة. وأدى الدمج بين هندسة إنفينيتي الدقيقة وخبرة Bose® الصوتية إلى خلق أجواء تفوق التوقعات، ليملأ مقصورتك صوت غني من علامتين رائدتين في مجال الابتكار.
لقد ركزت إنفينيتي على ضمان الهدوء بالاعتماد على أفضل طرق العزل للمقصورة بفضل استخدام ألواح زجاجية معززة بالتقنيات الإبداعية، إضافة إلى إدخال نظام Bose® لإدارة الصوت، لتضمن هذه المواصفات أجواء هادئة جداً للاستمتاع بالموسيقى والأغاني طوال الرحلة.
وسيكون ذلك كله ممكناً في أثناء تنقلك عبر شوارع المدينة، أو إذا أردت الانطلاق في رحلة في مختلف أرجاء الإمارات، ليتكامل النظام الصوتي مع متعة المشاهدة بسهولة طوال الرحلة. ومع ذلك، يمكنك سماع التوجيهات والتنبيهات بوضوح تام، والبقاء على المسار الصحيح أثناء الاستمتاع بتلك الألحان المفضلة.
ندعوك لزيارة أحد أقرب مراكز إنفينيتي التابعة للعربية للسيارات في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية، لتستمتع بتجربة موسيقية لم تعهدها من قبل.
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