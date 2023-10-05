نيسان تستعد لتقديم إبداعات جديدة عبر مجموعة من الابتكارات النموذجية في معرض اليابان

(MENAFN
- Edelman) يوكوهاما، اليابان 5 أكتوبر 2023 – بالتزامن مع اقتراب موعد "معرض اليابان للتنقل" الذي سينعقد في العاصمة طوكيو هذا الشهر، كشفت شركة نيسان موتور المحدودة عن النموذج الأولى لسيارة نيسان "هايبر أوربان"، وذلك ضمن عرض رقمي أقيم في قاعة نيسان الجديدة لعرض التصاميم، داخل مركز نيسان الفني في مدينة أتسوغي بمحافظة كاناغاوا. ويعد الكشف عن هذا النموذج، هو الأول ضمن سلسلة من النماذج الأولية للسيارات الكهربائية التي من المقرر أن تكشف عنها نيسان على التوالي* ضمن عروض رقمية، وذلك قبل اليوم المحدد لانعقاد اليوم الإعلامي الخاص بالصحفيين للمعرض في 25 أكتوبر، وهي النماذج التي تجسّد مستقبل التنقل الكهربائي والتي سيتم الكشف عنها في جناح نيسان التفاعلي بتصميمه الحديث.
وتجسد رؤية نيسان لـ "معرض اليابان للتنقل "، مساعي الشركة المتواصلة لإثراء حياة الناس وإحداث نقلة نوعية في مشهد السيارات الكهربائية، من خلال منتجات وتقنيات مبتكرة. كما تمثّل سلسلة النماذج الأولية هدف نيسان في تمكين المجتمع ودفع عملية التحول، وهي النماذج التي تم تصميمها، لتلبية المتطلبات المتغيرة للبيئة والمجتمع اليوم، وللأجيال القادمة.
وسيحمل كل نموذج أولي كلمة "هايبر" للتعبير عن الإبهار المتزايد، حيث تهدف نيسان إلى تسليط الضوء على هذه المفردة المعبّرة وكل ما تمثّله هذه النماذج من رمزية بارزة. ومن خلال المميزات المصممة خصيصًا والتي تضيف قيمة نوعية إلى أنماط الحياة المتفردة والتطلعات المتنوعة للسائقين، ستساعد هذه النماذج السائقين على إحداث تأثير إيجابي للكوكب دون التنازل عن الأناقة أو المتعة.
نيسان هايبر أوربان: تمكين عالم نظيف مندمج مع البيئة
يلبي تصميم نيسان "هايبر أوربان" (Hyper Urban) مختلف أذواق السائقين بشكل مثالي، مثل سكان المناطق الحضرية والضواحي الذين ينظرون إلى الاستدامة البيئية كأولوية.
ويتميز تصميم فئة الكروس أوفر لسيارة "هايبر أوربان" بجماله الأنيق والعصري، ويعبّر عن الذوق المميز للفئة المستهدفة من السائقين، ويبرز حضورها اللافت والقادر في ذات الوقت على الاندماج في بيئتهم.
وتوفر سيارة نيسان "هايبر أوربان" أيضًا تكاملًا مبتكرًا مع المنظومة الشاملة للمركبات الكهربائية، وذلك من خلال ميزة "من المركبة إلى المنزل" V2H، القادرة على تزويد المنزل بالطاقة، ما يحقق وفرًا كبيرًا في تكاليف الطاقة وخفض الضغط على شبكة الطاقة. وبفضل قدرة السيارة على تزويد الشبكة العامة بالطاقة أيضًا من خلال ميزة "من السيارة إلى الشبكة" V2G، يمكن لمالكي السيارة، المساهمة بفائض الطاقة لديهم وإيصاله إلى الشبكة، لدعم مجتمعهم المحلي وتحقيق مكاسب مالية من خلال هذه العملية. ويعتمد نظام "إدارة الشحن الذكي" على قدرات الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن مالك السيارة من شحن المركبات ومباني الطاقة بشكل مستقل، ما يوفر إدارة فعّالة لقدرات الطاقة.
ويطبق نموذج "هايبر أوربان" مفهوم الاستدامة على دورة عمر السيارة، ما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يدركون القيمة طويلة المدى لكل ما يملكونه. كما توفر التحديثات المنتظمة للأجهزة والبرامج، تجربة جديدة لامتلاك السيارة على مدار سنوات عديدة.
ويجسّد التصميم المستقبلي لسيارت "هايبر أوربان"، القدرات التقنية التي تقدمها سيارات نيسان الكهربائية، حيث يغيّر الهيكل الخارجي بلونه الأصفر الليموني، تعبيراته اللونية اعتمادًا على الزاوية التي يسقط عليها الضوء، ما يلفت الانتباه بشكل ملحوظ، بينما تندمج أيضًا مع محيطها العام. كما توفر الأبواب الأمامية والخلفية بمفصلاتها المقصية، إحساسًا بالانفتاح والحضور القوي، بينما تبرز حوافها الرياضية المظللة باللون الأسود، ديناميكيتها الهوائية لزيادة الكفاءة، فيما تستكمل الإطارات العريضة، المظهر الرياضي، وتستحضر في ذات الوقت حيويتها القوية المدمجة مع الجماليات الحضرية.
وتم إبداع تصميم المقصورة لتنسجم مع البيئة الحضرية، وهي مستوحاة من المثلثات المتغيرة. ويمكن تخصيص لوحة العدادات وشاشة العرض وفقًا لتفضيل السائق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طي المقاعد الأمامية وضمها لتندمج مع المقاعد الخلفية، ما يوجد مساحة استرخاء خاصة تشبه الأريكة.
جناح نيسان في معرض اليابان للتنقل 2023
تم تصميم جناح نيسان لتقديم تجارب مفعمة بالتفاعل والحيوية، من خلال مرئيات معبّرة، وتيسير عملية الإبداع المشترك التفاعلي، والدمج بين الملموس والافتراضي لكل من الحاضر والمستقبل. ويمكن لزوار الجناج تجربة العروض التقديمية التفاعلية، ومحاكاة تجربة القيادة بالتحكم الرباعي e-4ORCE، حيث يمكن للزوار التقاط الصور الخاصة بهم وتسجيل لحظات تجربة أثناء التسارع الشبيه بتجربة قيادة سيارات سباق الفورمولا-اي الكهربائية.
بالإضافة إلى سلسلة نماذج السيارات الكهربائية، يقدم جناح نيسان أيضًا، عددًا من نماذج الإنتاج الخاصة بالذكرى التسعين لتأسيس العلامة التجارية، والتي تتميز بشبك أمامي ومرايا أبواب مزينة بالنحاس، بالإضافة إلى عجلات خاصة وزخارف مواد المقاعد مصنوعة من الألومنيوم.
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