أيتن عامر تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة: أنا زهقت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، الخميس، عن تعرضها لوعكة صحية، وخضوعها للعلاج بالمنزل.
ونشرت أيتن عامر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها بتطبيق "إنستغرام"، وأرفقتها بتعلق من كلمتين، قائلة: "أنا زهقت".
وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت آيتن عامر مقطع فيديو أعلنت خلاله عن إصابتها بفيروس خطير، موضحة: "أحذركم من الفيروس المنتشر هذه الأيام، أعاني من تعب شديد ودرجة حرارتي مرتفعة جدا، والدكتور قام بتعليق المحاليل لي وشخص الحالة بأنها نزلة برد حادة بسبب فيروس خطير وسريع الانتشار".
وأضافت:”أصبت أنا وأولادي بهذا الفيروس والدكتور قال إنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا".
يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر على شاشة السينما فيلم "مندوب مبيعات" والذي يعرض حاليا بدور العرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، هبة عبدالعزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقات العاطفية والزوجية.
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