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أيتن عامر تعلن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة: أنا زهقت

10/5/2023 9:29:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، الخميس، عن تعرضها لوعكة صحية، وخضوعها للعلاج بالمنزل.

ونشرت أيتن عامر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها بتطبيق "إنستغرام"، وأرفقتها بتعلق من كلمتين، قائلة: "أنا زهقت".

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت آيتن عامر مقطع فيديو أعلنت خلاله عن إصابتها بفيروس خطير، موضحة: "أحذركم من الفيروس المنتشر هذه الأيام، أعاني من تعب شديد ودرجة حرارتي مرتفعة جدا، والدكتور قام بتعليق المحاليل لي وشخص الحالة بأنها نزلة برد حادة بسبب فيروس خطير وسريع الانتشار".

وأضافت:”أصبت أنا وأولادي بهذا الفيروس والدكتور قال إنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا".

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر على شاشة السينما فيلم "مندوب مبيعات" والذي يعرض حاليا بدور العرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، هبة عبدالعزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقات العاطفية والزوجية.

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