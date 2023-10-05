54 قتيلا و125 جريحا جراء الهجوم على كلية عسكرية بحمص

MENAFN - Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام اجنبية في سوريا الخميس، بسماع دوي انفجار في محيط الكلية الحربية في حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أنباء عن انفجار مسيرة ووقوع إصابات.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بوقوع "هجوم إرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل، ما أدى إلى أعداد كبيرة من الإصابات".

واشار التلفزيون السوري الى ان الحصيلة الأولية تتحدث عن 54 قتيلا و125 جريحا جراء الهجوم على حفل الكلية العسكرية في حمص

ونشرت صفحات سورية عبر مواقع التواصل صورا للمسيرة التي قالت إنها استهدفت حفل تخرج الضباط



وقالت الوسائل إن وزير الدفاع السوري ومحافظ حمص كانا حاضرين في حفل التخرج، وأن الاستهداف حصل عقب مغادرتهما.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا جاء فيه: "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".