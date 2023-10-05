54 قتيلا و125 جريحا جراء الهجوم على كلية عسكرية بحمص

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- Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام اجنبية في سوريا الخميس، بسماع دوي انفجار في محيط الكلية الحربية في حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أنباء عن انفجار مسيرة ووقوع إصابات.
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بوقوع "هجوم إرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل، ما أدى إلى أعداد كبيرة من الإصابات".
واشار التلفزيون السوري الى ان الحصيلة الأولية تتحدث عن 54 قتيلا و125 جريحا جراء الهجوم على حفل الكلية العسكرية في حمص
ونشرت صفحات سورية عبر مواقع التواصل صورا للمسيرة التي قالت إنها استهدفت حفل تخرج الضباط
وقالت الوسائل إن وزير الدفاع السوري ومحافظ حمص كانا حاضرين في حفل التخرج، وأن الاستهداف حصل عقب مغادرتهما.
وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا جاء فيه: "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.
إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".
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