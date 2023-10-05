رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين



بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، معالي أنور إبراهيم ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ والذي نقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى جلالته والتمنيات بموفور الصحة والسعادة ولماليزيا وشعبها الصديق دوام الرخاء والتطوير.

واستعرض الجانبان، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية دولة الإمارات وماليزيا وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، مؤكدين في هذا السياق الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما بحث سموه ورئيس وزراء ماليزيا، عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.