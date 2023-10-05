الإمارات تهنئ المغرب بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأت دولة الإمارات المملكة المغربية الشقيقة بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع كل من مملكة إسبانيا والبرتغال.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة المغربية الشقيقة قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات على ثقة بأنّ المملكة مع إسبانيا والبرتغال ستقدّم للعالم حدثاً مبهراً، مهنّئة المغرب ملكاً وحكومة وشعباً بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويّاً.
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