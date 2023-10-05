Thursday, 05 October 2023 05:24 GMT

الإمارات تهنئ المغرب بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030

10/5/2023 9:29:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأت دولة الإمارات المملكة المغربية الشقيقة بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع كل من مملكة إسبانيا والبرتغال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة المغربية الشقيقة قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات على ثقة بأنّ المملكة مع إسبانيا والبرتغال ستقدّم للعالم حدثاً مبهراً، مهنّئة المغرب ملكاً وحكومة وشعباً بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويّاً.

MENAFN05102023000110011019ID1107196679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث