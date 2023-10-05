Thursday, 05 October 2023 05:24 GMT

الإمارات ترحب بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

10/5/2023 9:29:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة تمتلك الإمكانيات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في كافة المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


MENAFN05102023000110011019ID1107196678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث