الإمارات ترحب بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن المملكة تمتلك الإمكانيات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في كافة المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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