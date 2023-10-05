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​النائب العام لإمارة دبي يصدر قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل

10/5/2023 9:29:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي اليوم الخميس
قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى. ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أي أشخاص طبيعيين أو معنويين.

وحظر القرار إبداء الرأي او التعليق على الواقعة وذلك لحين التصرف النهائي في الملف. ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد سعادة النائب العام أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة.

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