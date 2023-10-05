«البنك الدولي» يتوقع نمو اقتصاد دولة الإمارات 3.4% في 2023 و3.7% العام المقبل

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4 % في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7 % في العام المقبل 2024.

وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 % في 2023، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.7 % في العام المقبل 2024.

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4 % في 2023، و11.8 % في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2 % في 2023، وبنسبة 4.6 % في 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 % في عام 2023، ترتفع إلى 3.6 % في العام المقبل.

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 4.1 % في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 % في 2023، ترتفع إلى 2.6 % في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 % في 2023، وبنسبة 2.5 % في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4 % في 2023 ترتفع إلى 2.7 % في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 % في 2023 ترتفع إلى 3.3 % في 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6 % في 2023 و3.4 % في 2024، حيث من المتوقع نمو اقتصاد جمهورية مصر العربية بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2 % والأردن 2.6 % والمغرب 2.8 %.