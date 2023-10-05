رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزمومي ناكاميتسو.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع إيزمومي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
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