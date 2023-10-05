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ضبط 10 اعتداءات جديدة على المياه في جنوب عمان وماركا

10/5/2023 9:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري حملة جنوب العاصمة عمان في منطقة ذهيبة الدهام الشرقية/ لواء الموقر وماركا الشمالية أسفرت عن ضبط 10 اعتداءات على خطوط مياه تقوم بسحب المياه لتزويد منازل بدون عدادات وبطريقة مخالفة.


وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة انه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الخميس مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الأردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات وفصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.


وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصَون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.

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