ضبط 10 اعتداءات جديدة على المياه في جنوب عمان وماركا

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة انه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة صباح اليوم الخميس مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الأردن بالتنسيق وحدة الرقابة الداخلية وتم ضبط الاعتداءات وفصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

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