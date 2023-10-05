أبرز 5 فنانين جسدوا دور المعلم في يومه العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اهتمت السينما والدراما المصرية على مدار عصورها بتجسيد مختلف الشخصيات من الواقع المصري، ومن تلك الأدوار التي ركز عليها الفن المصري دور المُعلم، لما له من دور مهم في المجتمع، وعلى الرغم من وجود أكثر من عمل يعتمد على شخصية "المعلم"، إلا أن كل عمل فني سواء فيلما أو مسلسلا تناول الشخصية بطريقة مختلفة، منها الدرامي ومنها الكوميدي.



وفي اليوم العالمي للمعلم الذي نحييه اليوم نرصد لكم أشهر الأعمال التي تناولت المعلم في السينما أو الدراما المصرية:

فاتن حمامة

من الأعمال الدرامية الهامة التي تناولت شخصية "المعلم"، مسلسل "ضمير أبلة حكمت" الذي عرض 1991 من بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وناقش الفيلم خلال أحداثه قضية التعليم من خلال شخصية "أبلة حكمت"، وهي ناظر مدرسة للبنات.

نجيب الريحاني

أما إذا تحدثنا عن السينما سنجد أكثر من عمل فني يناقش قضية التعليم وشخصية المعلم، لعل أبرزهم الفنان الكبير نجيب الريحاني، أو "أستاذ حمام" في فيلم "غزل البنات".

نور الشريف

كما قدم النجم الراحل نور الشريف شخصية المعلم من خلال عملين مختلفين وأجاد الدورين ببراعة، أولهم شخصية "المُعلم فرجاني" التي قدمها عام 1984 في فيلم "آخر الرجال المحترمين"، وسلط الضور من خلاله على دور المعلم ومسؤوليته تجاه طلابه.

سهير البابلي

أما الفنانة سهير البابلي قدمت دور المعلمة في المسرحية الكوميدية "مدرسة المشاغبين"، حيث دارت أحداث المسرحية حول 5 طلاب أشقياء لا يستطيع أحد السيطرة عليهم، فتأتي الأستاذة عفت عبد الكريم وتحاول إصلاح ذلك، وتنجح في النهاية في تهذيبهم.

محمد هنيدي

بينما قدم الفنان محمد هنيدي دور المعلم الأبرز خلال السنوات الأخيرة، ولكن بشكل كوميدي، من خلال فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، فجسد خلال أحداثه دور مدرس اللغة العربية في مدرسة باحدى القرى، وكان مثالا للانضباط والحزم.

اليوم السابع

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