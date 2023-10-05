إيران تطور صاروخا فضائيا جديدا لإطلاق الأقمار الصناعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية عن تطوير صاروخ فضائي جديد مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية لمدارات الأرض.



وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، حسن سالاريه: "بدأت وكالة الفضاء الإيرانية بتطوير صاروخ سرير الفضائي الذي سيستخدم في إيصال الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض".



وأضاف: "في مجال مركبات الإطلاق الفضائي، بدأنا الخطوة الأولى للوصول إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، ووقعت وزارة الدفاع الإيرانية عقدا لإنشاء نموذج تجريبي لصاروخ سرير الفضائي المخصص لعمليات الإطلاق المدارية وشبه المدارية، وقد بدأت عملية بناء هذا الصاروخ".



وأشار سالاريه أيضا إلى "أن وكالة الفضاء الإيرانية بدأت أيضا بتطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد، وتطور كذلك قمر ناهد-3 الجديد للاتصالات".

وفي سبتمبر الماضي كانت وزار الدفاع الإيرانية قد أعلنت عن نجاح إيران بإطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-3"، ووضع هذا القمر في مداره المحدد.



بدأت إيران تطوير برنامجها الفضائي عام 2004، وتعتبر اليوم واحدة من الدول الـ 24 المؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي تأسست عام 1959.

RT