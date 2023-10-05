إيران تطور صاروخا فضائيا جديدا لإطلاق الأقمار الصناعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية عن تطوير صاروخ فضائي جديد مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية لمدارات الأرض.
وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، حسن سالاريه: "بدأت وكالة الفضاء الإيرانية بتطوير صاروخ سرير الفضائي الذي سيستخدم في إيصال الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض".
وأضاف: "في مجال مركبات الإطلاق الفضائي، بدأنا الخطوة الأولى للوصول إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، ووقعت وزارة الدفاع الإيرانية عقدا لإنشاء نموذج تجريبي لصاروخ سرير الفضائي المخصص لعمليات الإطلاق المدارية وشبه المدارية، وقد بدأت عملية بناء هذا الصاروخ".
وأشار سالاريه أيضا إلى "أن وكالة الفضاء الإيرانية بدأت أيضا بتطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد، وتطور كذلك قمر ناهد-3 الجديد للاتصالات".
وفي سبتمبر الماضي كانت وزار الدفاع الإيرانية قد أعلنت عن نجاح إيران بإطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-3"، ووضع هذا القمر في مداره المحدد.
بدأت إيران تطوير برنامجها الفضائي عام 2004، وتعتبر اليوم واحدة من الدول الـ 24 المؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي تأسست عام 1959.
RT
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