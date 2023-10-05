ما هي تداعيات عزل رئيس مجلس النواب الأميركي على الاقتصاد ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يزيد عزل مجلس النواب الأميركي، رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، من مخاطر احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وزيادة اضطراب الأسواق.وتعتبر إطاحة مكارثي من مركزه سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة وتجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.



ومن المرجح أن تزيد من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن ملفات عديدة مثل الإنفاق الفيدرالي، حيث من الممكن أن يسلط القرار الضوء على احتمال إغلاق الحكومة بينما يتجادل المشرعون حول مخصصات الميزانية.

واصلت سندات الخزانة خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم أمس الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وعودة المخاطر التقليدية للسندات.

وللمرة الأولى صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً. العربية نت