%54 من المستثمرين في الأردن: الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الجولة 11 من مسح ثقة المستثمرين للعام 2023 ، والذي أجري خلال شهر آب من العام الحالي، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول أهم الأحداث الاقتصادية والتغييرات التي انعكست على البيئة الاستثمارية وأعمال المستثمرين بعد مرور عام كامل على البدء في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام.



وبين المنتدى أن المسح غطى عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، ليشمل المسح حوالي 557 مقابلة مكتملة مع أصحاب وقادة الأعمال.



وأظهرت نتائج الجولة 11 ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور في الأردن على الصعيد الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح لتصل الى 31.6 %، فيما رأى 54 % من المستثمرين أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، وقد عزوا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، والإجراءات والقرارات غير الفعالة، وارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج.

وبينت النتائج، تراجع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي أفضل من العام السابق، حيث انخفضت هذه النسبة من 32 % في الجولة السابقة إلى 27.1 % لهذه الجولة.



فيما ترى النسبة الأعلى من المستثمرين (48.1 %) بأن الوضع الحالي أسوأ من العام السابق.



وأشار 73.1 % من إجمالي المستثمرين إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات في المستقبل القريب، حيث توقع 52.1 % من المستثمرين زيادة أسعار مدخلات الإنتاج خلال الستة أشهر القادمة.



وحول رغبة المستثمرين في إدراج شركاتهم في بورصة عمّان مستقبلاً، فقد أبدت معظم الشركات (68.9 %) عدم رغبتها بذلك، وتكمن الأسباب الرئيسة برأيهم في عدم جاهزية شركاتهم للإدراج، أو ضعف معرفتهم بالبورصة، في حين رأى آخرون بأنه لا توجد جدوى من الإدراج، كما أن الثقة في البورصة ما زالت ضعيفة.

وأكدت نتائج المسح أن تعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتوعية بالبيئة الاستثمارية والتشريعات الناظمة لها، حيث أبدى 50.6 % من المستثمرين عدم رضاهم عن الإجراءات الهادفة إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، في حين أشار ما نسبته 89 % من إجمالي المستثمرين الى أنهم لا يعلمون بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.