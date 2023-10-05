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قرار مفاجئ لطالب اردني حقق معدل 97.85% بالتوجيهي ! - صورة

10/5/2023 9:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحته في موقع الفيسبوك قصة طالب أردني حقق معدل 97.85%، وتم قبوله في تخصص طب الأسنان، إلا أنه تركه وتوجه لدراسة الشريعة الإسلامية.
وتاليا ما نشره الخطيب :
قصة جميلة تحمل عبرة أجمل أحببت أن أتشاركها مع متابعي صفحتي الطالب سند عامر الصمادي حاصل على معدل (97.85)% طالب منتظم وتم قبوله في تخصص طب الأسنان في الجامعة الأردنية للعام الجامعي2023-2024.
سند اجتهد وثابر وحصل على معدل مرتفع وتم قبوله في تخصص طب الأسنان ليلبي رغبة من حوله من الأهل والمجتمع ويثبت لنفسه ولهم أنه قادر على تحقيق هذا التميز ولكنه في لحظة معينة أخذ القرار الحاسم وقرر أن يترك طب الأسنان ويتوجه لدراسة الشريعة الإسلامية في دلالة واضحة أنه يعرف ماذا يريد وما هي رغبته وما هو التخصص الذي سيبدع في دراسته بعد أن عزل نفسه عن كل المؤثرات المجتمعية ولم يترك نفسه أسيراً للمعدل المرتفع في الثانوية العامة.




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