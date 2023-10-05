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زيمبابوي تعلن عن 100 حالة وفاة يشتبه بإصابتها بالكوليرا

10/5/2023 9:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت زيمبابوي 100 حالة وفاة يشتبه في أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة هناك إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض.
وقالت وزارة الصحة في زيمبابوي إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة. وتكافح زيمبابوي من أجل الحصول على المياه النظيفة.

RT

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