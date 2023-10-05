أكثر من 26 ألف أوكراني مفقودون منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا.
وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني الأوكراني، إن بين المفقودين 11 ألف مدني، وحوالي 15 ألف عسكري.
وأفادت الناطق باسم وزارة الداخلية الأوكرانية ماريانا ريفا، أن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأشخاص أوكرانيين يمكن التحقق رسمياً من بياناتهم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر. العربية نت
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