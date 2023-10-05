أكثر من 26 ألف أوكراني مفقودون منذ بدء الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا.



وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني الأوكراني، إن بين المفقودين 11 ألف مدني، وحوالي 15 ألف عسكري.



وأفادت الناطق باسم وزارة الداخلية الأوكرانية ماريانا ريفا، أن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأشخاص أوكرانيين يمكن التحقق رسمياً من بياناتهم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر. العربية نت

