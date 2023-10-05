بوياكيفيتش: مهام خبراء الناتو إطالة أمد النزاع في أوكرانيا قدر الإمكان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مكسيم بوياكيفيتش نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن مهام خبراء الناتو الاستراتيجيين الأساسية في أوكرانيا، إطالة أمد النزاع قدر الإمكان.



وأضاف في كلمة اليوم في اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "من الواضح أن الأهداف الحالية لرعاة نظام كييف لا تشمل تحقيق تفوق عسكري حقيقي على مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تحقيق النصر العسكري على روسيا أمر مستحيل، والغرب يدرك ذلك جيدا. لذلك فإن المهام الحالية للاستراتيجيين في الناتو هي إطالة أمد النزاع قدر الإمكان ونزيف أوكرانيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وكذلك محاولات إضعاف الإمكانات العسكرية لبلادنا على أمل إثارة زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي".



وتابع الدبلوماسي القول، إن "روسيا ترى ذلك، وتتفهمه، وستعمل باستمرار على القضاء على جميع التهديدات التي خلقتها النخب السياسية المعادية لروسيا في دول الناتو. نؤكد: تصرفات الغرب المناهضة لروسيا تساهم في تعاضد المجتمع الروسي بشكل إضافي".



يذكر أن موسكو أرسلت مذكرة لحلف الناتو دعته فيها للكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وأن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.



كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للمفاوضات، إلا أن الإمدادات العسكرية التي يقدمها الغرب لنظام كييف، تعيق جميع المساعي الدبلوماسية وتطيل أمد النزاع.

RT