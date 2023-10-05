ارتفاع حوالات العاملين بالخارج بنسبة 0.6% خلال 8 أشهر من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.0% خلال شهر آب الماضي، بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 281.1 مليون دولار .
وبحسب البيانات فإنه خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، فبلغت 2.264.5 مليون دولار، مقابل 2.250.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6%.
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