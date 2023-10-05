محامي ترامب السابق جولياني يقاضي بايدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع محامي ترامب السابق رودي جولياني دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب إطلاق الأخير عليه وصف "بيدق روسي" في مناظرة رئاسية عام 2020.



جاء ذلك وفق ما ذكره جولياني في مؤتمر صحفي خارج المحكمة في نيو هامبشاير، حيث تم رفع دعوى تشهير ضد الرئيس الحالي، وتابع: "عندما يتم وصفك بالبيدق الروسي، وعندما يسميك مرشح ديمقراطي بارز كميسّر للمعلومات المضللة الروسية، فإن ذلك ضار للغاية"، مشيرا إلى أن عددا من عملاء شركته توقفوا عن العمل معه بعد ذلك، ما تسبب في خسارته ملايين الدولارات.



وكان بايدن قد وصف جولياني بأنه "بيدق روسي"، يستخدم في يد روسيا و"يتم تغذيته بمعلومات روسية وغير صحيحة".



وأكد جولياني أنه لم يعمل أبدا مع روسيا، وتابع: "لقد أثبت مكتب التحقيقات الفدرالي أن ذلك لم يكن صحيحا. وأثبته مرة أخرى قبل 3 أسابيع من قول بايدن ذلك".



ومحامي ترامب رودي جولياني مدعى عليه في عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، ومن المقرر أن تبدأ إحداها في جورجيا، ديسمبر.



وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، رفع أحد المحامين الذين عملوا معه دعوى قضائية جديدة ضد جولياني، فيما يعتقد العمدة السابق دفع له أجرا أقل من اللازم، ويطالب بتعويض قدره 1.3 مليون دولار.



كما ذكرت شبكة CNN سابقا أن جولياني مدين بغرامات تزيد عن 130 ألف دولار لعدم امتثاله لأوامر المحكمة، إلا أن ديونه الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

RT