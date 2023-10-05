مدل بيست تقدم“فوق”: فعاليات استثنائية فوق السحب في قلب الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في مجال الترفيه الموسيقي، إطلاق سلسلة فعاليات“فوق” المذهلة، والتي تقدم تجربة فريدة وغامرة على أسطح أبراج الرياض مع إطلالة ساحرة على مناظر المدينة الخلابة من مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض.

تبدأ فعاليات“فوق” اليوم 5 أكتوبر، وتقام كل يوم خميس حتى نهاية أبريل 2024، حيث تمنح الضيوف الفرصة للتعرف على أصوات جديدة واستكشاف أحدث أنواع الموسيقى أثناء الاستمتاع بالمناظر الساحرة للمدينة، وذلك منذ الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.

ومع انطلاق أولى فعالياتها يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، تستضيف فعالية“فوق” نخبة من النجوم والفرق الفنية بعروض مثيرة من ديسكو مصر ودي جي لوش، لتوفر تجربة ترفيهية موسيقية فريدة من نوعها. وسيتضمن كل خميس تشكيلة جديدة من النجوم مما يضفي طاقة متجددة باستمرار على الفعاليات.

تقدم فعالية“فوق” فئات مختلفة من التذاكر، الأولى تذكرة الأزواج، التي تباع بسعر 998 ريال سعودي، تتيح الدخول لـرجل واحد وامرأة واحدة، مما يجعلها فرصة مثالية للأزواج للاستمتاع بالحدث معًا. أما الثانية هي تذاكر الأفراد، متاحة بسعر 499 ريال سعودي. اختر التذكرة التي تناسبك وانضم إلينا في هذه الفعالية الفريدة من نوعها.

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