محمية الإمام تركي تفتتح جناحها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

الرياض – أصداف نيوز :

تفتتح اليوم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية جناحها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 الذي يقام خلال الفترة من 5-14 أكتوبر في مقر نادي الصقور السعودي بالعاصمة الرياض.

ويمتد جناح المحمية على مساحة 400 م2 ويعرض تجربة التخييم والصيد في محمية الشمال للصيد المستدام، مع إتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للتسجيل والحجز، بالإضافة إلى توضيح المسارات السياحية ونطاقات التنزه والرحلات داخل المحمية، والتصاريح اللازمة لذلك، في إطار جهود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لتصبح محمية عالمية ووجهة متميزة للسياحة البيئية.

كما سيتم عرض لمحات من البيئة الطبيعية لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وما تزخر به من تنوع أحيائي فريد يشمل العديد من الكائنات الفطرية والنباتات وتعدد المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية المرتبطة بتاريخ المملكة والتراث الأصيل للمجتمع المحلي.

وتشارك المحمية من خلال المعرض في دعم التوعية بالتراث السعودي للصقارة والصيد، حيث يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي هذا العام أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم مع توقعات بحضور أكثر من 500 ألف زائر.

وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة بامتدادها على 91,500 كيلومتراً مربعاً، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعاً من الحيوانات من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي والنعام العربي وأكثر من 180 نوعاً نباتياً مثل أشجار السدر والطلح والسمر.

وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في إطار المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل وتفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.