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عوائد الإعلانات الأمريكية تتراجع شهريا في إكس منذ استحواذ ماسك

10/5/2023 8:12:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات حصلت عليها رويترز بأن عوائد الإعلانات الشهرية الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي إكس تراجعت 55% على الأقل على أساس سنوي في كل شهر منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك في أكتوبر 2022 على الشركة المعروفة سابقا باسم تويتر.

وتكافح الشركة من أجل استعادة بعض معلنيها منذ استحواذ ماسك، إذ إن العلامات التجارية قلقة من التغييرات المطردة التي يجريها ماسك على المنصة. وذكر شخص مطلع أن من المتوقع أن تلتقي ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لإكس اليوم الخميس مع البنوك التي أسهمت في تمويل استحواذ ماسك على المنصة لعرض خطط أعمالها.

وقالت شركة جايدلاين لتحليلات الإعلانات التي تتبع بيانات الإنفاق على الإعلانات من وكالات الإعلان الكبرى إن عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة هوت 78% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه في 2021، وهو أكبر هبوط شهري مسجل منذ الاستحواذ.

وانخفضت عوائد الإعلانات في أغسطس، وهي أحدث بيانات توفرها جايدلاين، 60% على أساس سنوي. ورفضت إكس التعليق على البيانات.

وأقر ماسك فيما سبق بأن عوائد المنصة تأثرت، وأنحى باللائمة على نشطاء في مراكمة الضغوط على الإعلانات. واتهم الشهر الماضي (رابطة مكافحة التشهير) بأنها السبب الرئيسي وراء تراجع عوائد الإعلانات في الولايات المتحدة 60%، غير أنه لم يقدم إطارا زمنيا.

وذكرت الرابطة في بيان أمس الأربعاء أن أي حديث عن إلحاقها خسائر بإكس إنما هو مزاعم زائفة. وأضافت الرابطة أنها مستعدة لبدء الإعلان بنفسها على المنصة“لنقل رسالتنا المهمة عن محاربة الكراهية إلى إكس ومستخدميها”.

رويترز

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