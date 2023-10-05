سيتي جروب يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين لهذا العام إلى 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع بنك“سيتي جروب” توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام الحالي مشيرًا إلى دعم السياسة النقدية الذي تجاوز التوقعات.
ويتوقع البنك الأمريكي حاليًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية. 5% في 2023 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.7%.
وأوضح البنك أنه يتوقع تحسن الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي وظروف التجارة العالمية وهو ما سيعطي دفعة للاقتصاد.
كما أشار إلى أن دعم السياسة النقدية الأخير -بما يشمل خفض معدلات الرهون العقارية– قد تجاوز التوقعات.
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