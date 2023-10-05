سيتي جروب يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين لهذا العام إلى 5%

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك“سيتي جروب” توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام الحالي مشيرًا إلى دعم السياسة النقدية الذي تجاوز التوقعات.

ويتوقع البنك الأمريكي حاليًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية. 5% في 2023 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.7%.

وأوضح البنك أنه يتوقع تحسن الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي وظروف التجارة العالمية وهو ما سيعطي دفعة للاقتصاد.

كما أشار إلى أن دعم السياسة النقدية الأخير -بما يشمل خفض معدلات الرهون العقارية– قد تجاوز التوقعات.

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