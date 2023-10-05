Thursday, 05 October 2023 05:22 GMT

سيتي جروب يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين لهذا العام إلى 5%

10/5/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع بنك“سيتي جروب” توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام الحالي مشيرًا إلى دعم السياسة النقدية الذي تجاوز التوقعات.

ويتوقع البنك الأمريكي حاليًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة سنوية. 5% في 2023 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.7%.

وأوضح البنك أنه يتوقع تحسن الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي وظروف التجارة العالمية وهو ما سيعطي دفعة للاقتصاد.

كما أشار إلى أن دعم السياسة النقدية الأخير -بما يشمل خفض معدلات الرهون العقارية– قد تجاوز التوقعات.

أرقام


MENAFN05102023000202011048ID1107195569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث