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رئيس الوزراء الياباني يؤكد الحاجة لرفع الأجور لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة

10/5/2023 8:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء الياباني“فوميو كيشيدا” خلال الاجتماع السنوي لمنظمة“رينجو” العمالية اليوم الخميس ضرورة تحقيق زيادة واسعة النطاق ومستدامة للأجور، لحماية الأسر من موجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال“كيشيدا” في كلمته خلال الاجتماع: هيكل الاقتصاد الياباني ظل يعطي الأولوية لخفض التكاليف لفترة طويلة، لكننا نرى فرصة الآن بعد ثلاثة عقود للتحول إلى اقتصاد تنمو فيه الأجور والإنفاق الرأسمالي.

وأضاف أنه يجب على السلطات اليابانية توليد موجة من الارتفاع المستدام للأجور، تمتد عبر المناطق الإقليمية، فضلاً عن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ودفعت زيادة معدل التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام الشركات اليابانية لزيادة أجور الموظفين خلال العام الماضي بعد ركود دام لعقود، حيث وافق عدد من الشركات الرئيسية على زيادة الأجور بنسبة 3.58% في المتوسط هذا العام، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وتتعارض تصريحات“كيشيدا” مع مستهدفات بنك اليابان، الذي أعلن في وقت سابق ضرورة الحفاظ على معدل مستدام للتضخم بالتزامن مع زيادة الأجور، قبل تخليه عن سياسة الخفض الشديد لأسعار الفائدة.

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