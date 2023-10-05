رئيس الوزراء الياباني يؤكد الحاجة لرفع الأجور لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس الوزراء الياباني“فوميو كيشيدا” خلال الاجتماع السنوي لمنظمة“رينجو” العمالية اليوم الخميس ضرورة تحقيق زيادة واسعة النطاق ومستدامة للأجور، لحماية الأسر من موجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال“كيشيدا” في كلمته خلال الاجتماع: هيكل الاقتصاد الياباني ظل يعطي الأولوية لخفض التكاليف لفترة طويلة، لكننا نرى فرصة الآن بعد ثلاثة عقود للتحول إلى اقتصاد تنمو فيه الأجور والإنفاق الرأسمالي.
وأضاف أنه يجب على السلطات اليابانية توليد موجة من الارتفاع المستدام للأجور، تمتد عبر المناطق الإقليمية، فضلاً عن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ودفعت زيادة معدل التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام الشركات اليابانية لزيادة أجور الموظفين خلال العام الماضي بعد ركود دام لعقود، حيث وافق عدد من الشركات الرئيسية على زيادة الأجور بنسبة 3.58% في المتوسط هذا العام، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وتتعارض تصريحات“كيشيدا” مع مستهدفات بنك اليابان، الذي أعلن في وقت سابق ضرورة الحفاظ على معدل مستدام للتضخم بالتزامن مع زيادة الأجور، قبل تخليه عن سياسة الخفض الشديد لأسعار الفائدة.
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