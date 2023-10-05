توقعات بانخفاض الدخل من المزارع الأسترالية 41% بسبب الظروف المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس إنها تتوقع أن يؤدي الطقس الجاف وانخفاض أسعار الماشية إلى تراجع متوسط الدخل من المزارع بنسبة 41% في السنة المالية 2023-2024، مما يعود بها إلى مستويات سجلت آخر مرة قبل ثلاث سنوات.

وأستراليا هي منتج ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية من القمح والشعير إلى لحوم البقر والسكر، وتمثل الزراعة حوالي 2.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وأدت الأمطار الغزيرة على مدى ثلاث سنوات إلى ارتفاع إنتاج المحاصيل وقيمة الصادرات الزراعية إلى مستويات قياسية.

لكن البلاد أصبحت تعاني الآن من ظاهرة النينيو المناخية التي جلبت ظروفا جوية جافة وحارة وأعاقت نمو المحاصيل وألحقت أضرارا بالمراعي ودفعت أسعار الماشية والأغنام إلى الانخفاض.

وقال المكتب الأسترالي لاقتصادات الزراعة والموارد والعلوم في تقرير إن من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل النقدي من كل مزرعة كبيرة إلى 197 ألف دولار أسترالي (125 ألف دولار أمريكي) من مبلغ قياسي وصل إلى 350 ألف دولار أسترالي في السنة المالية 2021-2022 وإلى 332 ألف دولار أسترالي في السنة المالية 2022-2023.

وأضاف أن“انخفاض أسعار السلع الزراعية، وخاصة الماشية، وتراجع إنتاج المحاصيل بسبب الظروف الجافة هما السببان الرئيسيان للانخفاض المتوقع”.

رويترز