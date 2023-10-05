إكسون موبيل تتوقع ارتفاع أرباحها بحوالي ملياري دولار مع ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع“إكسون موبيل” ارتفاع أرباحها بمقدار 2.1 مليار دولار مع زيادة أسعار النفط وهوامش أرباح التكرير في الربع الثالث، وهو ما تم تعويضه بصورة جزئية فقط عن طريق تراجع ربحية المواد الكيميائية.

وذكرت شركة النفط في بيانها الصادر أمس أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحقيق أرباح بحوالي 1.1 مليار دولار أكثر من الربع السابق، كما زادت أرباح عمليات التكرير بما يقارب مليار دولار.

في حين أضافت الزيادة في أسعار البنزين حوالي 400 مليون دولار إلى الأرباح، ولكن سيتم محو تلك المكاسب بسبب الخسائر في أعمال المواد الكيميائية.

وبذلك فإن“إكسون” تعد أولى شركات النفط الكبرى التي تعلن توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

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