إكسون موبيل تتوقع ارتفاع أرباحها بحوالي ملياري دولار مع ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع“إكسون موبيل” ارتفاع أرباحها بمقدار 2.1 مليار دولار مع زيادة أسعار النفط وهوامش أرباح التكرير في الربع الثالث، وهو ما تم تعويضه بصورة جزئية فقط عن طريق تراجع ربحية المواد الكيميائية.
وذكرت شركة النفط في بيانها الصادر أمس أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحقيق أرباح بحوالي 1.1 مليار دولار أكثر من الربع السابق، كما زادت أرباح عمليات التكرير بما يقارب مليار دولار.
في حين أضافت الزيادة في أسعار البنزين حوالي 400 مليون دولار إلى الأرباح، ولكن سيتم محو تلك المكاسب بسبب الخسائر في أعمال المواد الكيميائية.
وبذلك فإن“إكسون” تعد أولى شركات النفط الكبرى التي تعلن توقعاتها لأرباح الربع الثالث.
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