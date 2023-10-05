الشركات الصينية تحقق أول إنجاز للعراق لمعالجة الغاز وتحقيق التنمية الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركات الطاقة الصينية أول إنجاز من نوعه فى العراق لمعالجة الغاز المصاحب للنفط ووقف حرقه والاستفادة منه اقتصاديا وتحقيق التنمية الخضراء والحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين.
وأنجزت شركة بتروتشاينا والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية CPECC الأعمال الميكانيكية لمحطة معالجة الغاز بمشروع الحلفاية النفطى فى محافظة ميسان جنوبى العراق مؤخرا.
وقال رئيس مشروع الحلفاية فى بتروتشاينا فانغ جيا تشونغ لـ”شينخوا”، إن“حقل الحلفاية النفطى يعد أول مشروع يتم فيه بناء محطة معالجة الغاز الطبيعى للاستفادة الكاملة من الغاز المنتج أثناء استخراج النفط من بين جميع مشاريع حقول النفط فى العراق”.
وتبلغ مساحة حقل الحلفاية 288 كيلومترا مربعا، ويحتوى على أكثر من 300 بئر نفطى وثلاث وحدات معالجة مركزية للنفط الخام ومحطتين لتوليد الكهرباء وأخرى لمعالجة المياه ومطار مدنى وبنايات للمكاتب والمعيشة ومحطة معالجة للغاز.
وأضاف فانغ أنه“بعد تشغيل محطة معالجة الغاز، سيتم حل مشكلة نقص الطاقة بشكل كبير وحماية البيئة والمناخ وإنتاج منتجات نفطية وغازية أخرى، وخلق قيمة اقتصادية بارزة”، واصفا المشروع بأنه نموذج للتعاون الصينى العراقى فى إطار مبادرة الحزام والطريق.
وكمشغل لحقل الحلفاية النفطى الذى تبلغ قدرة إنتاجه السنوى 20 مليون طن، منذ عام 2019 استثمرت بتروتشاينا أكثر من مليار دولار لبناء محطة معالجة الغاز، والتى ستحول الغاز المصاحب إلى غاز طبيعى قابل للاستخدام والغاز البترولى المسال وكبريت وغيرها، وستوقف احتراقه وتقلل من النفايات ومن انبعاثات الكربون وتحمى البيئة.
وصممت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية CPECC محطة معالجة الغاز بحقل الحلفاية، وقامت ببنائها واستخدمت فيها أحدث التكنولوجيا والمعدات الصينية.
وقال مدير عام فرع الشرق الأوسط للشركة ورئيس مشروع محطة معالجة الغاز بالحلفاية جيانغ فنغ لـ”شينخوا”، إن“شركة CPECC تتحمل مهمة التصميم والتسوق والبناء والتشغيل التجريبى والعناية لمشروع محطة معالجة الغاز بالحلفاية”.
وتتمثل وظيفة محطة معالجة الغاز بجمع ومعالجة الغاز المصاحب والمكثفات من ثلاث وحدات معالجة مركزية للنفط الخام بحقل الحلفاية.
ومن المتوقع أن تساعد المحطة بعد تشغيلها على تقليل كمية هائلة من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت، ونقل الغاز الجاف المعالج إلى محطتى العمارة وميسان لتوليد الكهرباء بمقدار 5 مليارات كيلووات/ساعة سنويا، إضافة لزيادة الدخل الاقتصادى ببيع المكثفات والكبريت.
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