الشركات الصينية تحقق أول إنجاز للعراق لمعالجة الغاز وتحقيق التنمية الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركات الطاقة الصينية أول إنجاز من نوعه فى العراق لمعالجة الغاز المصاحب للنفط ووقف حرقه والاستفادة منه اقتصاديا وتحقيق التنمية الخضراء والحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين.

وأنجزت شركة بتروتشاينا والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية CPECC الأعمال الميكانيكية لمحطة معالجة الغاز بمشروع الحلفاية النفطى فى محافظة ميسان جنوبى العراق مؤخرا.

وقال رئيس مشروع الحلفاية فى بتروتشاينا فانغ جيا تشونغ لـ”شينخوا”، إن“حقل الحلفاية النفطى يعد أول مشروع يتم فيه بناء محطة معالجة الغاز الطبيعى للاستفادة الكاملة من الغاز المنتج أثناء استخراج النفط من بين جميع مشاريع حقول النفط فى العراق”.

وتبلغ مساحة حقل الحلفاية 288 كيلومترا مربعا، ويحتوى على أكثر من 300 بئر نفطى وثلاث وحدات معالجة مركزية للنفط الخام ومحطتين لتوليد الكهرباء وأخرى لمعالجة المياه ومطار مدنى وبنايات للمكاتب والمعيشة ومحطة معالجة للغاز.

وأضاف فانغ أنه“بعد تشغيل محطة معالجة الغاز، سيتم حل مشكلة نقص الطاقة بشكل كبير وحماية البيئة والمناخ وإنتاج منتجات نفطية وغازية أخرى، وخلق قيمة اقتصادية بارزة”، واصفا المشروع بأنه نموذج للتعاون الصينى العراقى فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

وكمشغل لحقل الحلفاية النفطى الذى تبلغ قدرة إنتاجه السنوى 20 مليون طن، منذ عام 2019 استثمرت بتروتشاينا أكثر من مليار دولار لبناء محطة معالجة الغاز، والتى ستحول الغاز المصاحب إلى غاز طبيعى قابل للاستخدام والغاز البترولى المسال وكبريت وغيرها، وستوقف احتراقه وتقلل من النفايات ومن انبعاثات الكربون وتحمى البيئة.

وصممت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية CPECC محطة معالجة الغاز بحقل الحلفاية، وقامت ببنائها واستخدمت فيها أحدث التكنولوجيا والمعدات الصينية.

وقال مدير عام فرع الشرق الأوسط للشركة ورئيس مشروع محطة معالجة الغاز بالحلفاية جيانغ فنغ لـ”شينخوا”، إن“شركة CPECC تتحمل مهمة التصميم والتسوق والبناء والتشغيل التجريبى والعناية لمشروع محطة معالجة الغاز بالحلفاية”.

وتتمثل وظيفة محطة معالجة الغاز بجمع ومعالجة الغاز المصاحب والمكثفات من ثلاث وحدات معالجة مركزية للنفط الخام بحقل الحلفاية.

ومن المتوقع أن تساعد المحطة بعد تشغيلها على تقليل كمية هائلة من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت، ونقل الغاز الجاف المعالج إلى محطتى العمارة وميسان لتوليد الكهرباء بمقدار 5 مليارات كيلووات/ساعة سنويا، إضافة لزيادة الدخل الاقتصادى ببيع المكثفات والكبريت.