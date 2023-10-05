اليابان: البدء في المرحلة الثانية من تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية اليوم الخميس البدء في المرحلة الثانية من تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يتم خلال هذه المرحلة تصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة من 10 خزانات على مدار 17 يوما.

وقبل تصريف المياه المعالجة في البحر، تقوم الشركة بتخفيفها لخفض مستويات التريتيوم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.

وكانت اليابان قد بدأت في 24 أغسطس الماضي، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ.. وقد أكدت طوكيو أن المياه آمنة حيث تمت إزالة معظم المواد المشعة باستثناء التريتيوم، من خلال عملية التنقية، لكن الصين حثت اليابان على وقف تصريف المياه، وفرضت حظرا شاملا على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

أ.ش.أ



