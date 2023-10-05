وزير البترول يبحث مع نظيره الكندي تبادل الخبرات في مجالات التنقيب عن الذهب والغاز

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع وزير الطاقة والتعدين الكندي براين جين، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث عن الذهب في مصر والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة.

وأعرب الملا عن تقديره لالتزام الشركات الكندية تجاه قطاع البترول والثروة المعدنية المصري، وحرص شركاء مصر من الشركات الكندية على التوسع في أنشطتها في السوق المصرية في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أهم مجالات التعاون الحالية مع الشركات الكندية، والتي يأتي على رأسها توقيع أربعة عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية وشركة (باريك جولد) الكندية، التي تعد الشركة الأكبر عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثاني في نشاط البحث عن الذهب، والتي تقوم حالياً بأعمال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8ر8 مليون دولار؛ وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

وناقش الجانبان تطور أداء شركة (ترانس جلوب) الكندية، والتي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها في غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية، والتي أسهمت في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي؛ ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12 ألف برميل خام يومياً.

كما استعرض اللقاء الجهود البناءة التي بُذلت لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين بمصر، من خلال تغيير قانون التعدين القديم وإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة في عام 2020 وتغيير نظام التراخيص، والذي شهد فصل تراخيص الاستكشاف عن تراخيص الاستغلال.

أ.ش.أ