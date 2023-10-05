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انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى 93.73 دولار

10/5/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 93.73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 94.11 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار لتبلغ 85.81 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 دولار لتبلغ 84.22 دولار.

أ.ش.أ

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