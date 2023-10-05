ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 6.1% خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 6.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة ب 5.3% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية أن المكتب أرجع ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية خاصة الأرز، ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.
وترجح الحكومة أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.
أ.ش.أ
MENAFN05102023000202011048ID1107195561
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