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ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 6.1% خلال أكتوبر

10/5/2023 8:12:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 6.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة ب 5.3% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية أن المكتب أرجع ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية خاصة الأرز، ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.

وترجح الحكومة أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.

أ.ش.أ

MENAFN05102023000202011048ID1107195561

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