المفوضية الأوروبية: 193 مليون يورو لدعم مزارع الرياح البحرية وتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر بليتوانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة بقيمة 193 مليون يورو لدعم مزارع الرياح البحرية وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر، بما يتماشى مع الخطة الصناعية للصفقة الأوروبية الخضراء في ليتوانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة – أن ليتوانيا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بخطتها لدعم إطلاق مزارع الرياح البحرية المتجددة وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الضارة.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيكون متاحا للشركات النشطة في كل من ليتوانيا وفي الدول الأعضاء الأخرى للمشاركة في مناقصة للحصول على ترخيص لتطوير وتشغيل محطة جديدة لتوليد طاقة الرياح البحرية. وسيتم اختيار المشروع، الذي سيتم دعمه بموجب هذا المخطط، من خلال عملية مناقصة تنافسية لمنطقة محددة في بحر البلطيق بقدرة 700 ميجاوات.
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل علاوة متغيرة بموجب عقود مدتها 15 عاما سيتم حسابها من خلال مقارنة السعر المرجعي، المحدد في عرض المناقصة.. بحسب البيان.
أ.ش.أ
MENAFN05102023000202011048ID1107195560
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