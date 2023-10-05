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المفوضية الأوروبية: 193 مليون يورو لدعم مزارع الرياح البحرية وتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر بليتوانيا

10/5/2023 8:12:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية على خطة بقيمة 193 مليون يورو لدعم مزارع الرياح البحرية وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر، بما يتماشى مع الخطة الصناعية للصفقة الأوروبية الخضراء في ليتوانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة – أن ليتوانيا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بخطتها لدعم إطلاق مزارع الرياح البحرية المتجددة وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الضارة.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيكون متاحا للشركات النشطة في كل من ليتوانيا وفي الدول الأعضاء الأخرى للمشاركة في مناقصة للحصول على ترخيص لتطوير وتشغيل محطة جديدة لتوليد طاقة الرياح البحرية. وسيتم اختيار المشروع، الذي سيتم دعمه بموجب هذا المخطط، من خلال عملية مناقصة تنافسية لمنطقة محددة في بحر البلطيق بقدرة 700 ميجاوات.

وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل علاوة متغيرة بموجب عقود مدتها 15 عاما سيتم حسابها من خلال مقارنة السعر المرجعي، المحدد في عرض المناقصة.. بحسب البيان.

أ.ش.أ

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