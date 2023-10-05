الأسهم اليابانية تقفز بحوالي 2% .. ومؤشر نيكي يعاود الارتفاع أعلى 31 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، بعد أن شهدت انخفاضاً حاداً خلال الأسبوع الجاري إثر ارتفاع عوائد الديون الأمريكية لمستويات قياسية.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.8% إلى 31075 نقطة ليخفف حدة خسائره الشهرية إلى 5.94%، بينما صعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2% إلى 2263 نقطة.
وعزز ارتفاع المؤشرات اليابانية في نهاية التداولات، صعود أسهم كل من مجموعة البورصة اليابانية بنسبة 6.44%، و”أوزورا بنك” بنسبة 5.74%، و”أدفانتست” التكنولوجية بنسبة 5.11%، و”طوكيو إلكترون” بنسبة 2%.
وقال“جون موريتا” مدير قسم البحوث لدى“تشيباجن” لإدارة الأصول، إن تراجع عوائد السندات الأمريكية خلال تداولات الأمس دفع المستثمرين لإعادة شراء الأسهم اليابانية، لكن الأسواق سوف تتوخى الحذر قبل الانخراط في عمليات الشراء بكثافة حتى صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على اتجاه حركة عوائد السندات.
أرقام
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