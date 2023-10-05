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الأسهم اليابانية تقفز بحوالي 2% .. ومؤشر نيكي يعاود الارتفاع أعلى 31 ألف نقطة

10/5/2023 8:12:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، بعد أن شهدت انخفاضاً حاداً خلال الأسبوع الجاري إثر ارتفاع عوائد الديون الأمريكية لمستويات قياسية.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 1.8% إلى 31075 نقطة ليخفف حدة خسائره الشهرية إلى 5.94%، بينما صعد مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2% إلى 2263 نقطة.

وعزز ارتفاع المؤشرات اليابانية في نهاية التداولات، صعود أسهم كل من مجموعة البورصة اليابانية بنسبة 6.44%، و”أوزورا بنك” بنسبة 5.74%، و”أدفانتست” التكنولوجية بنسبة 5.11%، و”طوكيو إلكترون” بنسبة 2%.

وقال“جون موريتا” مدير قسم البحوث لدى“تشيباجن” لإدارة الأصول، إن تراجع عوائد السندات الأمريكية خلال تداولات الأمس دفع المستثمرين لإعادة شراء الأسهم اليابانية، لكن الأسواق سوف تتوخى الحذر قبل الانخراط في عمليات الشراء بكثافة حتى صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على اتجاه حركة عوائد السندات.

أرقام

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