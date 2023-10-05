الملا يبحث مع ستاندرد آند بورز سبل خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال دانييل يرجين، التعاون الجاري مع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالإعدادات الجارية لوضع“خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري”.
وأكد الوزير تقديره للتعاون الممتد بين الوزارة ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ولا سيما فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، ودور الشركة في جلسات يوم خفض الكربون والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنظيمه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي والمشاركة في إعداد“خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول” والتي تم إعدادها لتوفر نهجا شاملا لدعم البلدان لخفض انبعاثات غاز الميثان بها والتي تم الإعلان عنها خلال COP27.
كما أكد الملا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز.
وتناول اللقاء التقدم في الدراسة التي تقوم بها الشركة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه في مصر بالإضافة إلى مجالات التعدين وكذلك الدراسات التي يتم إعدادها من خلال إس أند بي جلوبال لمنتدى غاز شرق المتوسط، والاستعدادات للمشاركة في مؤتمر COP28.
من جانبه، أشاد دانييل يرجين بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري والذي أسفر عن العديد من الدراسات التي تخدم نتائجها صناعة البترول والغاز في مصر وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، كما أعرب عن تطلعه لمشاركة إيجابية كما هى العادة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فعاليات مؤتمر CERAweek في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس 2024.
أ.ش.أ
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