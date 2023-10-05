الملا يبحث مع ستاندرد آند بورز سبل خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال دانييل يرجين، التعاون الجاري مع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالإعدادات الجارية لوضع“خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز المصري”.

وأكد الوزير تقديره للتعاون الممتد بين الوزارة ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ولا سيما فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، ودور الشركة في جلسات يوم خفض الكربون والذي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنظيمه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي والمشاركة في إعداد“خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول” والتي تم إعدادها لتوفر نهجا شاملا لدعم البلدان لخفض انبعاثات غاز الميثان بها والتي تم الإعلان عنها خلال COP27.

كما أكد الملا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز.

وتناول اللقاء التقدم في الدراسة التي تقوم بها الشركة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه في مصر بالإضافة إلى مجالات التعدين وكذلك الدراسات التي يتم إعدادها من خلال إس أند بي جلوبال لمنتدى غاز شرق المتوسط، والاستعدادات للمشاركة في مؤتمر COP28.

من جانبه، أشاد دانييل يرجين بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري والذي أسفر عن العديد من الدراسات التي تخدم نتائجها صناعة البترول والغاز في مصر وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، كما أعرب عن تطلعه لمشاركة إيجابية كما هى العادة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فعاليات مؤتمر CERAweek في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس 2024.

أ.ش.أ