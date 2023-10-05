3.7 %..ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن نمو أسعار المستهلك في كوريا على أساس سنوي ظل أعلى من 3% في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار خدمات المرافق والسلع المصنعة.
وذكرت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن اسعار المستهلك -وهي مقياس رئيسي للتضخم- ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وفي أغسطس، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي، متسارعة من نمو بنسبة 2.3% في يوليو.
أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5% في أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، حيث يدرس تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.
أ.ش.أ
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