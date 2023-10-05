3.7 %..ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن نمو أسعار المستهلك في كوريا على أساس سنوي ظل أعلى من 3% في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار خدمات المرافق والسلع المصنعة.

وذكرت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن اسعار المستهلك -وهي مقياس رئيسي للتضخم- ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وفي أغسطس، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي، متسارعة من نمو بنسبة 2.3% في يوليو.

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5% في أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، حيث يدرس تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.

أ.ش.أ