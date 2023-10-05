الأسهم الأوروبية ترتفع بعد ثلاثة أيام من التراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من التراجع، ورغم تراجع الصادرات الألمانية دون المتوقع في أغسطس.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 440 نقطة، بعدما أغلق تعاملات الأربعاء عند أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر، بدعم من ارتفاع أسهم الأغذية والمرافق بنسبة 0.86% و0.66% على الترتيب.
وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% إلى 7432 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7010 نقاط، بينما استقر“داكس” الألماني عند 15102 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، تراجع الصادرات بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بنسبة 0.4% فقط خلال نفس الفترة.
وتراجعت الواردات بنسبة 0.4%، ليسجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بمقدار 16.6 مليار يورو (17.45 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بفائض يوليو المعدل بالرفع إلى 17.7 مليار يورو.
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