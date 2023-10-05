الأسهم الأوروبية ترتفع بعد ثلاثة أيام من التراجع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من التراجع، ورغم تراجع الصادرات الألمانية دون المتوقع في أغسطس.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 440 نقطة، بعدما أغلق تعاملات الأربعاء عند أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر، بدعم من ارتفاع أسهم الأغذية والمرافق بنسبة 0.86% و0.66% على الترتيب.

وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.28% إلى 7432 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7010 نقاط، بينما استقر“داكس” الألماني عند 15102 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، تراجع الصادرات بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بنسبة 0.4% فقط خلال نفس الفترة.

وتراجعت الواردات بنسبة 0.4%، ليسجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بمقدار 16.6 مليار يورو (17.45 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بفائض يوليو المعدل بالرفع إلى 17.7 مليار يورو.

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