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هيئة‭ ‬تنظيمية بريطانية تطلب تحقيقا في هيمنة أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية

10/5/2023 8:12:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية (أوفكوم) اليوم الخميس من هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد التحقيق في مدى هيمنة عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية في المملكة المتحدة.

وقالت أوفكوم إنها حددت في دراسة خصائص تجعل من الصعب على الشركات البريطانية التحول إلى موردي الخدمات السحابية المتعددين واستخدامها.

وذكرت أوفكوم في بيان“ستجري هيئة المنافسة والأسواق الآن تحقيقا مستقلا لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي على المنافسة، وإذا كان الأمر كذلك، ستتخذ إجراء أو توصي جهات أخرى باتخاذه”.

ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصدرين مطلعين توقعاتهما بأن أوفكوم ستدفع باتجاه إجراء تحقيق في مدى هيمنة أمازون ومايكروسوفت على سوق الحوسبة السحابية في بريطانيا.

وكانت أوفكوم، التي بدأت النظر في الخدمات السحابية العام الماضي، قالت في أبريل نيسان إنها قلقة بشكل خاص من ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق، وتعتزم مطالبة هيئة تنظيم المنافسة بالتحقيق في الأمر.

رويترز


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