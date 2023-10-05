Thursday, 05 October 2023 05:20 GMT

ارتفاع حصة المدفوعات العالمية لليوان الصيني في أغسطس

10/5/2023 8:12:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت العملة الصينية الرنمينبي (اليوان)، ارتفاع حصتها في المدفوعات العالمية في أغسطس الماضي.

وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك“سويفت” حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن حصة الرنمينبي العالمية ارتفعت من 3.06% في يوليو إلى 3.47% في أغسطس، وظل الرنمينبي خامس أكثر العملات نشاطا.

كما ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 18% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت جميع عملات المدفوعات بشكل عام بنسبة 4.02 في المائة.

من حيث المدفوعات الدولية باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 2.59%.

وتعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.16%، تليها بريطانيا بنسبة 5.51% وسنغافورة بنسبة 3.81%.

أ.ش.أ

MENAFN05102023000202011048ID1107195553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث