ارتفاع حصة المدفوعات العالمية لليوان الصيني في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت العملة الصينية الرنمينبي (اليوان)، ارتفاع حصتها في المدفوعات العالمية في أغسطس الماضي.

وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك“سويفت” حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن حصة الرنمينبي العالمية ارتفعت من 3.06% في يوليو إلى 3.47% في أغسطس، وظل الرنمينبي خامس أكثر العملات نشاطا.

كما ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 18% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت جميع عملات المدفوعات بشكل عام بنسبة 4.02 في المائة.

من حيث المدفوعات الدولية باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 2.59%.

وتعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.16%، تليها بريطانيا بنسبة 5.51% وسنغافورة بنسبة 3.81%.

أ.ش.أ