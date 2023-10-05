ارتفاع حصة المدفوعات العالمية لليوان الصيني في أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت العملة الصينية الرنمينبي (اليوان)، ارتفاع حصتها في المدفوعات العالمية في أغسطس الماضي.
وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك“سويفت” حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن حصة الرنمينبي العالمية ارتفعت من 3.06% في يوليو إلى 3.47% في أغسطس، وظل الرنمينبي خامس أكثر العملات نشاطا.
كما ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 18% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت جميع عملات المدفوعات بشكل عام بنسبة 4.02 في المائة.
من حيث المدفوعات الدولية باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 2.59%.
وتعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.16%، تليها بريطانيا بنسبة 5.51% وسنغافورة بنسبة 3.81%.
أ.ش.أ
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